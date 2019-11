Sorteggio turno di qualificazione EURO U19 2020/21

Come funziona il sorteggio

Regole del sorteggio e fasce

Fascia A: Francia, Inghilterra, Italia, Olanda, Repubblica Ceca, Spagna*, Germania, Ucraina*, Repubblica d'Irlanda, Norvegia, Turchia, Austria, Croazia

Fascia B: Grecia, Belgio, Svezia, Serbia*, Polonia, Slovacchia, Scozia, Israele, Bulgaria, Ungheria, Danimarca, Slovenia, Georgia

Fascia C: Russia*, Finlandia, Svizzera, Bosnia-Erzegovina*, Cipro, Galles, Lettonia, Islanda, Azerbaijan, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord, Bielorussia, Armenia

Fascia D: Montenegro, Kosovo*, Malta, Albania, Kazakistan, Andorra, Lussemburgo, Moldavia, Estonia, Isole Faroe, Lituania, Gibilterra*, San Marino

*In base a precedenti decisioni del Comitato Esecutivo UEFA e dell'Emergency Panel UEFA, le seguenti squadre non possono essere sorteggiate insieme: Spagna e Gibilterra, Ucraina e Russia, Serbia e Kosovo, Bosnia-Erzegovina e Kosovo

Le squadre partecipanti

• I padroni di casa della Romania sono qualificati di diritto alla fase finale dell'estate 2021.



• Il Portogallo (testa di serie) accede direttamente al turno elite.



• Le rimanenti 52 entranti partono dal turno di qualificazione dove verranno suddivise in 13 gironi da quattro.



Il sorteggio

• Le squadre sono suddivise in quattro fasce a seconda del ranking per coefficienti. Le 13 nazioni più in alto nel ranking saranno nella fascia A, le 13 successive nella fascia B e così via.



• Ciascun gruppo conterrà una squadra per fascia, e in seguito verrà scelta una nazione del girone per ospitare i mini tornei nell'autunno 2020.

• Le prime due di ciascun girone e la terza con i risultati migliori contro le prime due del proprio girone si aggiungeranno al Portogallo nel turno elite della primavera 2021 che decreterà le sette squadre che andranno in Romania per la fase finale.