Il nuovo format di EURO U19 ispirato alla Nations League: come funziona

Il Campionato Europeo Under 19 UEFA cambierà format il prossimo anno, adottando una struttura a gironi con un ciclo biennale simile a quello della UEFA Nations League.

Quella che sarebbe dovuta essere l'edizione 2023/24 sarà invece l'edizione 2022–24 e si concluderà sempre con una fase finale a otto squadre. I calciatori inizieranno la competizione quando apparterranno ancora alla categoria Under 18, in modo da essere Under 19 quando scenderanno in campo per la fase finale (per il 2022-24, i calciatori nati dopo il 1° gennaio 2005).

La decisione di provare il nuovo format è stata presa dal Comitato Esecutivo UEFA il 29 maggio 2019. In caso di successo, il sistema potrebbe essere applicato al Campionato Europeo Under 17.

Il piano originario di introdurre il nuovo format per l'edizione che si concluderà nell'estate 2022 è stato posticipato. Di consequenza, i Campionati Europei Under 19 del 2021/22 e 2022/23 seguiranno l'attuale format.

Nuovo format

Turni della competizione

Fase di qualificazione: turni 1, 2, 3 e 4

Fase finale: 8 squadre – 1 nazione ospitante, 7 qualificate

Fase di qualificazione

Tutte le partite si giocheranno con la formula del mini torneo tra quattro o tre squadre in sede unica; la nazione ospitante verrà scelta dopo ogni sorteggio.

Tutte le partecipanti all'edizione 2020–22 verranno suddivise in tre leghe (A, B e C) a seconda del ranking per coefficienti U19.

In quale turno di qualificazione iniziano le varie leghe?

La Lega A gioca tutti e quattro i turni

La Lega B gioca tre turni

La Lega C gioca due turni

Quante squadre ci sono in ogni lega?

Lega A: 20 squadre (5 gironi da 4 squadre)

Lega B: 16 squadre (4 gironi da 4 squadre)

Lega C: fino a 19 squadre (gruppi da 4 o 3 squadre a seconda del loro numero)

Come in UEFA Nations League, le squadre di ogni lega verranno sorteggiate in gironi prima di ciascun turno.

Turni 1 e 2 (Lega A, B e C):



Promozione

Dalla Lega B alla A: le quattro vincitrici dei gironi e la miglior seconda

Dalla Lega C alla B: le vincitrici dei gironi più la seconda (in base al numero delle squadre)

Retrocessione

Dalla Lega A alla B: le cinque quarte classificate nei gironi

Dalla Lega B alla C: le quattro quarte classificate nei gironi più la peggiore terza

Le squadre della Lega C dopo il turno 2 non partecipano più, così come la nazione che ospiterà la fase finale.

Se la nazione ospitante appartiene alla Lega A o B dopo il turno 2, sarà promossa un'ulteriore squadra rispettivamente dalla Lega B o C per prenderne il posto.

Turno 3 (Leghe A e B):

Promozione

Dalla Lega B alla A: le quattro vincitrici dei gironi più la migliore seconda

Retrocessione

Dalla Lega A alla B: le cinque quarte classificate nei gironi

Le squadre della Lega B dopo il turno 3 non giocheranno più.

Turno 4 (solo per la Lega A):

Qualificazione alla fase finale

Le cinque vincitrici dei gironi e le due migliori seconde raggiungeranno la nazione ospitante alla fase finale.

Fase finale: