Fase finale EURO U19 2020: Irlanda del Nord

La fase finale verrà ospitata dall’Irlanda del Nord, a cui si uniranno le sette vincitrici dei gironi del turno elite. In precedenza, si è svolta qui la fase finale del 2005. Il torneo fungerà anche da qualificazione per la Coppa del Mondo FIFA U20 2021 in Indonesia.

Calendario

Gruppo A: 19, 22, 25 luglio

Gruppo B: 20, 23, 26 luglio

Semifinali: 29 luglio

Finale: 1 agosto

Sedi

National Football Stadium at Windsor Park, Belfast (fase a gironi, semifinali, finale)

Showgrounds, Ballymena (fase a gironi)

Mourneview Park, Lurgan (fase a gironi)

Shamrock Park, Portadown (fase a gironi)