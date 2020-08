L'Inghilterra trionfa al Mondiale U20, Italia terza

L'Inghilterra vince per la prima volta la Coppa del Mondo FIFA Under 20 sconfiggendo 1-0 in finale il Venezuela e conquistando il primo titolo in tutte le categorie dal 1966.

Agli inglesi è bastata la rete nel primo tempo del giocatore dell'Everton Dominic Calvert-Lewin per trionfare a Suwon, nella Corea del Sud – anche se è stata decisiva la parata di Freddie Woodman su un calcio di rigore nei minuti finali. Il portiere del Newcastle ha respinto il tiro dal dischetto dell'attaccante venezuelano Adalberto Peñaranda, che milita nella squadra spagnola del Málaga, dopo che lo stesso calciatore aveva subito un fallo in area da Kyle Walker-Peters.

L'Italia, invece, sconfitta 3-1 in semifinale dagli inglesi, ha sconfitto l'Uruguay ai rigori e ha concluso il torneo al terzo posto.