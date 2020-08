All'Inghilterra il Trofeo Maurice Burlaz

L'Inghilterra ha vinto il Trofeo Maurice Burlaz 2017, destinato alla federazione nazionale che ha ottenuto i migliori risultati nelle competizioni giovanili UEFA maschili nelle due passate stagioni e intitolata all'ex vicepresidente del Comitato giovanile UEFA.

Il trofeo è stato ritirato da Paul Simpson, Ct dell'Inghilterra vincitrice della Coppa del Mondo FIFA Under 20, per conto della Federcalcio inglese (FA). Il premio è stato consegnato da John Delaney, presidente del Comitato calcio giovanile e amatoriale UEFA, durante il sorteggio delle competizioni giovanili UEFA alla Casa del Calcio Europeo di Nyon.

Dal 1990, il trofeo Maurice Burlaz viene consegnato alle federazioni europee in base ai risultati ottenuti ai Campionati Europei Under 17 e Under 19 UEFA nelle due passate stagioni.

Paul Simpson (a sinistra) riceve il Trofeo Maurice Burlaz ©Sportsfile

Simpson ha commentato a UEFA.com: "Siamo molto contenti. È un grande onore per tutti quelli che lavorano nel calcio inglese. In tanti anni è stato fatto un ottimo lavoro. Non si tratta solo delle squadre che hanno partecipato, ma anche degli allenatori, dello staff e di tutti i tecnici che hanno contribuito molto alla crescita di questi ragazzi".

"È un tributo non solo al lavoro della federazione, ma anche a quello dei club. Credo che la Premier League e la Football League stiano lavorando molto bene con i giovani e che i frutti si vedano adesso. La sfida è continuare così, per vivere altri due anni di successi e vincere altri trofei".

Il presidente UEFA Aleksander Čeferin ha dichiarato: "Voglio congratularmi con tutta la federazione, protagonista dei successi dell'Inghilterra nelle nostre competizioni nelle ultime due stagioni".

"Il premio testimonia il fantastico lavoro che tutti voi avete svolto a livello giovanile ed è incoraggiante per le vostre nazionali maggiori del futuro".

È la prima volta che Inghilterra si aggiudica il Trofeo Maurice Burlaz, che arriva grazie alla vittoria dell'Europeo Under 19 del 2017, alle semifinali nel 2016, al secondo posto all'Europeo Under 17 del 2017 e ai quarti di finale nel 2016.

In virtù di questi risultati, l'Inghilterra supera il Portogallo, battuto nella finale Under 19 del 2017. La forza della nazione a livello giovanile è stata ribadita dai successi in Coppa del Mondo Under 17 e Under 20 2017: non era mai successo che la stessa squadra vincesse entrambe le competizioni lo stesso anno. Ora, il paese si prepara a ospitare la prossima fase finale Under 17 a maggio.

Classifica Trofeo Maurice Burlaz 2017

1 Inghilterra 23 punti

2 Portogallo 21

3= Germania, Olanda 16

5 Spagna 15

6 Francia 10

7 Italia 9

8= Repubblica Ceca, Turchia 6

10= Austria, Svezia 3

(vittoria torneo=8 punti, secondo posto=7, sconfitta in semifinale=6, sconfitta ai quarti Under 17=2, terzo posto girone Under 19=2, terzo posto girone Under 17=1, quarto posto girone Under 19=1)

Albo d'oro

2017: Inghilterra

2015: Germania

2013: Francia

2011: Spagna

2009: Germania

2007: Spagna

2006: Spagna

2004: Spagna

2002: Spagna

2000: Portogallo

1998: Spagna

1996: Spagna

1994: Portogallo, Spagna, Turchia

1992: Germania

1990: Portogallo