Anteprima finale Under 19: Portogallo-Inghilterra

Portogallo e Inghilterra provano a vincere il primo titolo europeo Under 19

Le finaliste non hanno mai perso in Georgia; l'Inghilterra ha centrato quattro vittorie su quattro

Entrambe le squadre hanno vinto 1-0 in semifinale: il Portogallo ha battuto l'Olanda, l'Inghilterra la Repubblica Ceca

Le due squadre hanno perso due finali ciascuna

Allo stadio di Gori si prevede il tutto esaurito

Probabili formazioni

Portogallo: Diogo Costa; Diogo Dalot, Diogo Queirós, Queirós, Abdu Conté; Rui Pires; Gedson Fernandes, Quina; Mosaque Dju, Rui Pedro, João Filipe.

Inghilterra: Ramsdale; Sterling, Johnson, Suliman, DaSilva; Edun, Dozzell; Edwards, Mount, Sessegnon; Brereton.

Indisponibili: Chalobah (caviglia)

Dove guardare la finale

Fare clic qui per informazioni su canali e orari.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: il Portogallo va in finale

Hélio Sousa, Ct Portogallo

Siamo dove volevamo essere, ma sappiamo che sarà dura. Abbiamo affrontato l'Inghilterra diverse volte ed è sempre difficile, a qualsiasi livello, ma abbiamo la possibilità di diventare campioni d'Europa e faremo del nostro meglio per vincere. L'Inghilterra è molto forte; credo che sarà una partita magnifica per tutti.

Siamo le due squadre più forti del torneo. Sarà una partita aperta, equilibrata in ogni reparto, ma cercheremo complicare la vita all'Inghilterra. Speriamo di essere i vincitori e che la gente si diverta.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda la vittoria in extremis dell'Inghilterra in semifinale

Keith Downing, Ct Inghilterra

Siamo contentissimi di essere in finale. Abbiamo il massimo rispetto per il Portogallo, che ci ha dato sempre filo da torcere. È una squadra con giocatori molto tecnici, ma noi siamo contenti di come abbiamo giocato finora. Tutta la squadra ha dato il suo contributo per arrivare fin qui.

Lo stadio sarà pieno e ne siamo felici. Entrambe le squadre hanno dimostrato di essere molto competitive e giocano anche un calcio simile. Speriamo di dare spettacolo: vinca il migliore.

Risultati in Georgia (dal più recente)

Portogallo VPVV

Inghilterra VVVV

Lo sapevi?

• Entrambe le squadre disputano la finale Under 19 per la terza volta. Il Portogallo ha perso 2-0 contro l'Italia nel 2003 e 1-0 contro la Germania tre anni fa; l'Inghilterra è stata battuta 3-1 dalla Francia nel 2005 e 2-0 dall'Ucraina padrona di casa quattro anni dopo.

• Tutte e due le formazioni sono state eliminate in semifinale l'anno scorso. Il Portogallo si è arreso ai futuri campioni della Francia, mentre l'Inghilterra è uscita contro l'Italia. Nel Portogallo giocano ancora Diogo Costa e Diogo Dalot, in campo un anno fa, mentre l'Inghilterra non schiera giocatori presenti nel 2016.

• Sarà il primo confronto ufficiale tra le due squadre a livello Under 19. Agli Europei Under 17, le due formazioni si sono affrontate nove volte, con quattro vittorie inglesi e cinque pareggi. Nel turno di qualificazione 2015/16 hanno pareggiato 1-1 con gol di Trevoh Chalobah e João Filipe. In campo per l'Inghilterra c'era anche Andre Dozzell, mentre il Portogallo schierava Diogo Costa, Diogo Dalot, Diogo Queirós, Quina, Miguel Luis e Rafael Leão.