La Squadra del Torneo 2019 di EURO Under 17

La squadra scelta dagli osservatori tecnici UEFA: Packie Bonner (Repubblica d'Irlanda), Ruud Dokter (Olanda), Jarmo Matikainen (Finlandia), Miran Pavlin (Slovenia), John Peacock (Inghilterra), Dany Ryser (Svizzera)

Portiere

Calvin Raatsie (Netherlands e Ajax)

Difensori

Ki-Jana Hoever (Olanda e Liverpool)

Lorenzo Pirola (Italia e Inter)

Melayro Bogarde (Olanda e Hoffenheim)

Timothée Pembele (Francia e Paris Saint-Germain)

Centrocampisti

Simone Panada (Italia e Atalanta)

Lucien Agoumé (Francia e Sochaux)

Adil Aouchiche (Francia e Paris Saint-Germain)

Enzo Millot (Francia e Monaco)

Sontje Hansen (Olanda e Ajax)

Attaccante

Sebastiano Esposito (Italia e Inter)

Gli highlights della finale: Olanda 4-2 Italia

Con così tanti forti centrocampisti in mostra, scegliere meno di cinque giocatori per la mediana si è rivelata un'impresa abbastanza ardua, così si è scelto di optare per un 4-5-1. La Francia fornisce l'asse portante della squadra con i suoi tre centrocampisti, Lucien Agoumé, Enzo Millot e ovviamente il capocannoniere Adil Aouchiche (9 gol).

Con queste scelte si è dovuto per forza di cose rinunciare ad alcuni giocatori molto interessanti come il belga Jéremy Doku e lo spagnolo Roberto Navarro. Completa il centrocampo l'olandese Sontje Hansen preferito al connazionale Brian Brobbey. In avanti gli osservatori tecnici sono stati colpiti dall'italiano Sebastiano Esposito non solo per la sua bravura sui calci piazzati.

Il terzino Ki-Jana Hoever è un altro dei tre olandesi che ha conquistato un posto in squadra grazie alle spiccate doti offensive che è riuscito a mettere in mostra in un torneo molto prolifico dal punto dei vista dei gol. L'olandese è stato preferito al francese Melih Altikulac.

Gli osservatori non hanno avuto dubbi sulla scelta di Melayro Bogarde e Lorenzo Pirola come coppia di centrali di difesa, con i due calciatori protagonisti della cavalcata delle rispettive nazionali sino alla finale. In porta invece è stato scelto il belga Maarten Vandevoordt per la sicurezza tra i pali e la bravura con i piedi.