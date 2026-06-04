Semifinali EURO Under 17 2026: l'Italia vince ai rigori contro la Spagna e raggiunge il Belgio in finale

L'Italia supera la Spagna ai rigori e si prepara ad affrontare il Belgio, che ha battuto la Francia in semifinale, nella finale dei Campionati Europei UEFA Under 17.

La finale andrà in scena al Lilleküla staadion, domenica 7 giugno alle 19:00 CET.

La Spagna ha la prima grande occasione al 28', quando Christian Imga si presenta sul dischetto dopo aver subito fallo da Giampaolo Bonifazi. Il suo tiro potente, però, viene respinto da un impeccabile Christian Lupo. Poco prima dell’intervallo arriva invece il rigore per gli Azzurri, con Mario Díaz che intercetta un tiro con il braccio. Federico Croci non sbaglia e, con una conclusione precisa nell’angolo basso alla destra del portiere, porta l’Italia in vantaggio all’intervallo.

Nella ripresa, la Spagna sfiora il pareggio al 72', quando Enzo Alves colpisce la traversa. Il gol dell’1-1 arriva però cinque minuti più tardi: Ludovico Varali respinge il tiro di Ebrima Tunkara, ma il pallone rimbalza addosso a Mikel Urrestarazu e termina in rete.

Con il punteggio in parità al termine dei tempi regolamentari, la sfida si decide ai calci di rigore. L’Italia ha la meglio grazie a due parate decisive di Christian Lupo e ai quattro rigori trasformati dagli Azzurrini.

Statistica: L'Italia, vincitrice del 2024, torna in finale con la speranza di vincere il suo secondo titolo in assoluto.

Reazioni

Daniele Franceschini, Ct dell'Italia, a UEFA: "Devo fare i complimenti ai ragazzi perché fin dall'inizio del torneo hanno giocato con uno spirito di squadra incredibile. Ci hanno messo tanto cuore. Non mi addentrerò nelle tattiche perché in questo tipo di partite è tutta una questione di fame di vincere".

Christian Lupo, portiere dell'Italia, a UEFA: "Penso sia il momento più bello della mia vita, non solo della mia carriera. Non so come lo descriverei. Chi non vive per il calcio non può capire quello che sento".

Edoardo Biondini, capitano dell'Italia, a UEFA: "Ovviamente è una grande emozione, ma ero convinto che ce l'avremmo fatta. Questo è per tutti quelli che non credevano in noi... Noi ci abbiamo creduto. Sono felicissimo di aver reso orgogliosa la mia famiglia e il mio Paese".

La Francia parte subito forte ma è il Belgio a passare in vantaggio al 25' con Jayden Onia Seke dopo una bella azione personale.

Al 52' il Belgio raddoppia con un bel pallonetto di Ilyas Benktib che non lascia scampo ad Axel Decrenisse. Dodici minuti dopo, la Francia accorcia con un potente colpo di testa di Arone Gadou su un cross perfetto di Mathis Chambon. Sebbene i francesi vadano vicini al pareggio nei minuti di recupero, il risultato non cambia.

Statistica: il Belgio aveva raggiunto le semifinali in quattro occasioni precedenti, ma questa è la prima volta che si qualifica per la finale.﻿