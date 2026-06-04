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Semifinali EURO Under 17 2026: il Belgio batte la Francia e va in finale

giovedì 4 giugno 2026

Il Belgio è la prima finalista di EURO Under 17 dopo il successo sulla Francia al Kadrioru staadion di Tallinn.

Il Belgio festeggia la qualificazione alla finale di EURO Under 17
Il Belgio festeggia la qualificazione alla finale di EURO Under 17 UEFA via Getty Images

Il Belgio ha battuto la Francia nella semifinale di Tallinn e si è qualificata in finale dei Campionati Europei UEFA Under 17.

I belgi affronteranno la vincente della sfida tra Italia e Spagna al Lilleküla staadion, domenica 7 giugno alle 19:00 CET.

Belgio - Francia 2-1

La Francia parte subito forte ma è il Belgio a passare in vantaggio al 25' con Jayden Onia Seke dopo una bella azione personale.

Al 52' il Belgio raddoppia con un bel pallonetto di Ilyas Benktib che non lascia scampo ad Axel Decrenisse. Dodici minuti dopo, la Francia accorcia con un potente colpo di testa di Arone Gadou su un cross perfetto di Mathis Chambon. Sebbene i francesi vadano vicini al pareggio nei minuti di recupero, il risultato non cambia.

Statistiche: il Belgio aveva raggiunto le semifinali in quattro occasioni precedenti, ma questa è la prima volta che si qualifica per la finale.﻿

Calendario e risultati fase a eliminazione diretta

Semifinali: giovedì 4 giugno

Belgio - Francia 2-1
Italia - Spagna (19:00, Lilleküla staadion)

Tutti gli orari di inizio sono indicati in CET; l'ora locale è un'ora indietro.

Finale: domenica 7 giugno

Belgio - Italia/Spagna (19:00, Lilleküla staadion)

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