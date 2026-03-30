Le ultime dal turno 2 di EURO Under 17 2025/26: la Spagna è la prima a raggiungere l'Estonia
lunedì 30 marzo 2026
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Belgio, Montenegro e Spagna hanno prenotato un posto alla fase finale in Estonia, mentre le rimanenti quattro squadre verranno decise con le sfide in programma fino a martedì.
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Il turno 2 dei Campionati Europei UEFA Under 17 è iniziato il 15 marzo, e deciderà la sette avversarie dell'Estonia nella fase finale. In palio ci saranno anche promozioni e retrocessioni tra le due leghe in vista delle qualificazioni a EURO Under 19 2027/28.
La Lega A è composta da sette gironi. Le vincitrici dei gironi raggiungeranno la nazione ospitante Estonia nella fase finale che si giocherà dal 25 maggio al 7 giugno (sorteggio il 9 aprile). Finora, Belgio, Montenegro e Spagna si sono qualificate, mentre le sfide degli altri gruppi giungono al termine martedì. Il Montenegro, così come l'Estonia, è al debutto nella fase finale U17.
Le vincenti dei gironi si qualificheranno anche per rappresentare l'Europa nella Coppa del Mondo FIFA U17 2026 in Qatar insieme alle quattro migliori seconde classificate. Le squadre di entrambe le leghe del turno 2 giocheranno per la promozione e la retrocessione tra le leghe in vista del turno 1 di EURO U19 2027/28.
Lega A
• Le sette vincitrici dei gironi della Lega A si uniranno alla squadra ospitante, l'Estonia, nella fase finale del torneo. Si qualificheranno inoltre per la Coppa del Mondo U-17 2026 in Qatar insieme alle quattro migliori seconde classificate dei gironi.
• Le prime tre squadre di ogni girone rimangono U-nella Lega A per il turno 1 delle qualificazioni a U-19 2027/28. La quarta classificata di ogni girone retrocede nella Lega B.
Gruppo A1 (25–31 marzo)
Contendenti: Francia, Germania, Slovenia (nazione ospitante), Macedonia del Nord
Gruppo A2 (25–31 marzo)
Contendenti: Italia (nazione ospitante), Romania, Portogallo (detentori del titolo), Islanda
Gruppo A3 (25–31 marzo)
Qualificata alla fase finale: Montenegro (nazione ospitante)
Altre nel Gruppo: Grecia, Svezia, Norvegia
Gruppo A4 (25–31 marzo)
Contendenti: Danimarca (nazione ospitante), Cechia, Austria, Kazakistan
Gruppo A5 (25–31 marzo):
Qualificata alla fase finale: Belgio
Rimane in Lega A per il primo turno di EURO U19 2027/28: Serbia (nazione ospitante), Svizzera
Retrocessa lega B: Cipro
Gruppo A6 (concluso)
Qualificata alla fase finale: Spagna
Rimane in Lega A per il primo turno di EURO U19 2027/28: Scozia (seconda classificata), Turchia
Retrocessa in Lega B: Irlanda del Nord (nazione ospitante)
Gruppo A7 (25–31 marzo)
Contendenti: Croazia, Repubblica d'Irlanda, Polonia (nazione ospitante), Slovacchia
• Il Portogallo ha battuto la Francia nella finale del 2025 e ha anche vinto la Coppa del Mondo U-17, battendo l'Austria che si era qualificata come migliore seconda. Il Belgio e l'Italia (che ha perso ai rigori contro il Portogallo) hanno raggiunto le semifinali in Albania. Anche Cechia e Germania hanno partecipato alla fase finale.
• Kazakistan, Montenegro e Macedonia del Nord hanno iniziato il turno elite puntando a raggiungere l'Estonia, nazione ospitante, al loro debutto nella fase finale del torneo. Cipro ha già partecipato alla fase finale di un EURO Under 17 come nazione ospitante e si è qualificata anche per l'ex EURO Under 16.
Lega B
• Le vincitrici dei gironi della Lega B saranno promosse alla Lega A per il primo turno delle qualificazioni a U-19 2027/28. Le restanti squadre rimarranno nella Lega B.
Gruppo B1 (25–31 marzo): Israele, Isole Faroe, Inghilterra (nazione ospitante), Estonia
Gruppo B2 (completato)
Promossa in Lega A per il primo turno di EURO U19 2027/28: Bulgaria (nazione ospitante)
Rimangono in Lega B: Lituania, Azerbaigian, Malta
Gruppo B3 (11–17 aprile): Galles, Georgia, San Marino (nazione ospitante), Andorra
Gruppo B4 (23–29 aprile): Finlandia, Bosnia-Erzegovina, Moldavia (nazione ospitante), Gibilterra
Gruppo B5 (22–28 aprile): Ungheria, Lussemburgo, Armenia (nazione ospitante), Liechtenstein
Gruppo B6 (3–9 giugno): Ucraina, Lettonia, Albania (nazione ospitante)
Gruppo B7 (25–31 marzo): Paesi Bassi (nazione ospitante), Bielorussia, Kosovo