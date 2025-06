La Squadra del Torneo di EURO U17 2025

Il gruppo di Osservatori Tecnici UEFA ha selezionato la Squadra del Torneo dei Campionati Europei UEFA Under 17 del 2025 in Albania. Tra le fila del Portogallo, campione in carica, compaiono ben cinque giocatori, tra cui il Giocatore del Torneo, Rafael Quintas; la Francia, seconda, è rappresentata da 3 giocatori, segue il Belgio con due e l'Italia con Samuele Inacio.

Portiere: Romário Cunha (Portogallo)

Romário Cunha ha colpito il panel degli Osservatori Tecnici UEFA per la sua qualità e affidabilità. Oltre ad aver parato tre rigori in semifinale, è stato determinante nel cammino del Portogallo verso la finale. Proprio in finale, la sua sicurezza tra i pali e le sue parate decisive hanno permesso alla sua squadra di mantenere la porta inviolata. Cunha ha dimostrato le sue capacità in fase di costruzione, sfruttando passaggi in grado di creare possibili pericoli offensivi.

Terzino destro: Daniel Banjaqui (Portogallo)

Banjaqui ha dimostrato grande abilità sia in fase offensiva che difensiva, distinguendosi per la capacità di supportare gli attacchi e collaborando efficacemente con i compagni nelle zone avanzate. Ha mantenuto lucidità e sicurezza nei duelli individuali difensivi, rivelandosi prezioso anche nelle situazioni di uno contro uno.

Difensore centrale: Emmanuel Mbemba (Francia)

Durante tutto il torneo, Mbemba ha impressionato per la sua capacità di mantenere la calma e gestire la pressione, riconoscendo quando avanzare palla al piede per rompere le linee difensive degli avversari. Il suo ruolo è stato fondamentale per la Francia durante tutta la fase a gironi.

Difensore centrale: Mauro Furtado (Portogallo)

Eccellente leader della difesa portoghese, Furtado ha difeso l'area di rigore con grande forza e abilità. In fase di possesso, ha dimostrato un'eccezionale abilità tecnica, rivelandosi un elemento chiave nella costruzione dal basso del gioco portoghese.

Terzino sinistro: Lucas Batbedat (Francia)

Batbedat ha giocato con costanza, difendendo con efficacia sia i cross dalla sua fascia che quelli sul secondo palo. Si è distinto per l’ottimo pressing profondo e per gli inserimenti centrali in fase di pressione. In fase di costruzione, ha inciso positivamente sia con i passaggi in avanti che con i cross dalla sinistra.

Centrocampista difensivo: Nathan De Cat (Belgio)

In un torneo in cui hanno brillato i centrocampisti difensivi, De Cat ha bilanciato l’approccio offensivo del Belgio con un costante supporto dietro la palla. Ha offerto solidità alla linea difensiva, limitando gli attaccanti avversari e dimostrando un’eccellente capacità di anticipo.

Centrocampista difensivo: Rafael Quintas (Portogallo)

Il Giocatore del Torneo di quest’anno è stato il leader della nazionale portoghese. Rafael Quintas ha rappresentato una presenza fondamentale sia in fase di possesso che di non possesso, supportando la difesa e mettendo in difficoltà gli avversari con passaggi in avanti in grado di superare le linee.

Esterno destro: Duarte Cunha (Portogallo)

Attaccante rapido e incisivo, Cunha ha creato costanti difficoltà agli avversari nei duelli individuali e nelle fasi di transizione. In fase difensiva, ha contribuito alla solidità della squadra rientrando spesso per supportare il terzino e limitare le offensive avversarie sulle fasce.

Centrocampista offensivo: Samuele Inacio (Italia)

Punta di diamante del centrocampo italiano, Inacio è stato una minaccia costante grazie alla sua creatività. Si è mosso spesso in diagonale, combinando con i compagni sulle fasce e attaccando con pericolosità lo spazio alle spalle della difesa. Ha lavorato instancabilmente, con e senza palla, alimentando l’intensità elevata mostrata dalla sua squadra per tutto il torneo.

Esterno sinistro: Jesse Bisiwu (Belgio)

Bisiwu ha fornito due assist e ha rappresentato una minaccia costante grazie alla sua rapidità in attacco. Grazie alle sue abilità nel dribbling, ha superato spesso i difensori avversari, creando numerose occasioni da gol.

Attaccante centrale: Djylian Nguessan (Francia)

Con quattro gol segnati nel corso del torneo, Nguessan è stato una minaccia costante per gli avversari grazie alla sua abilità nel collegare il gioco e nel superare la difesa avversaria. Davanti al portiere, ha sempre saputo mantenere la calma per concludere con una tecnica eccellente, anche sotto pressione.

L'analisi e gli spunti degli Osservatori Tecnici costituiranno la base di un rapporto tecnico del torneo, che sarà disponibile più avanti quest'anno su uefatechnicalreports.com.