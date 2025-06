Rafael Quintas nominato Giocatore del Torneo dei Campionati Europei UEFA Under 17 del 2025

Il gruppo di Osservatori Tecnici UEFA ha scelto il portoghese Rafael Quintas come Giocatore del Torneo del Campionato Europeo UEFA Under 17 del 2025.

Il centrocampista del Benfica ha segnato il primo gol del torneo quando ha portato in vantaggio il Portogallo nel 4-0 contro i padroni di casa dell'Albania, ed è stato una presenza importantissima sia in fase di possesso che in fase di non possesso durante le cinque partite, proteggendo la difesa del Portogallo e attaccando gli spazi con una determinazione d'acciaio che si addice al ruolo di capitano.

Finale EURO U17: Francia - Portogallo 0-3

Ammiratore di due neo campioni della UEFA Champions League del Paris Saint-Germain, João Neves e Vitinha, Rafael Quintas è stato sempre in campo (tranne 27 minuti) nella trionfale cavalcata del Portogallo dimostrando carattere da leader oltre che una grande umiltà e fiducia nei propri mezzi.

"È fantastico avere vinto il titolo di Giocatore del Torneo, ma senza tutti questi ragazzi - giocatori e staff - sicuramente non ci sarei riuscito. Adesso è il momento di festeggiare. Dedico il successo alla mia famiglia e ai miei amici. È un sogno mio e di mio nonno, che è emozionato e orgoglioso".