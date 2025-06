Anteprima finale UEFA EURO Under 17: Francia - Portogallo

Domenica, la Francia affronta il Portogallo nella finale del Campionato Europeo UEFA Under 17 all'Arena Kombëtare di Tirana (Albania).

Highlights semifinale EURO Under 17: Italia - Portogallo 2-2 (3-4 dcr)

Le parole dal campo

Lionel Rouxel, Ct Francia: "Tutti sono pronti per l'ultimo passo. Sarà la nostra quinta partita in due settimane e siamo stanchi fisicamente, quindi dipenderà in parte dalla nostra forza mentale".

Highlights semifinale EURO Under 17: Francia - Belgio 3-2

"Il nostro stato d'animo è ottimo. Dobbiamo capire che abbiamo la possibilità di aggiungere un altro titolo al palmarès del calcio francese".

"Correggeremo qualche dettaglio e qualche errore fatto nella fase a gironi, ma resteremo fedeli ai nostri principi e giocheremo come sempre per battere il Portogallo".

Nguessan e Rafael Quintas UEFA via Getty Images

Dove guardare la partita: TV/streaming

Bino, Ct Portogallo: "La Francia è una squadra con talento e qualità, ma anche noi lo siamo: ecco perché siamo arrivati a questo punto".

Highlights EURO Under 17: Francia - Portogallo 0-0

"Abbiamo pensato alcune strategie per la partita. Finora non abbiamo avuto paura di nessuno, ma abbiamo sempre rispettato molto tutti i nostri avversari e questa non sarà un'eccezione".

"Il rispetto per la Francia è ciò che può portarci a vincere il trofeo. Sarà una grande finale".

Rouxel e Bino prima della finale UEFA via Getty Images

Squadra arbitrale della finale di EURO U17 UEFA via Getty Images La finale sarà arbitrata dall'ucraino Oleksiy Derevinsky, assistito dal connazionale Oleksiy Myronov e dallo scozzese Christopher Rae. Il quarto uomo sarà Joey Kooij (Paesi Bassi). Tra gli arbitri delle precedenti finali di EURO U17 figurano Halil Umut Meler (2018) e Ivan Kružliak (2012), entrambi nella lista per UEFA EURO 2024. Due arbitri delle finali di EURO U17 hanno poi diretto le finali di EURO maggiore: Roberto Rosetti (2002 e 2008) e Björn Kuipers (2006 e 2020).

Statistiche

La Francia ha un bilancio di tre vittorie e tre sconfitte nella finale U17 ed è ad un passo dal terzo titolo in quattro anni, dopo aver vinto la finale del 2022 per 2-1 contro i Paesi Bassi e perso quella del 2023 ai rigori contro la Germania dopo uno 0-0.

Il Portogallo ha un bilancio di V2 S1 in finale. L'anno scorso ha perso 3-0 contro Italia nella prima apparizione dopo la vittoria del 2016 contro la Spagna ai rigori.

La Francia è imbattuta contro il Portogallo in sette incontri all'Europeo U17, qualificazioni comprese (V4 S3).

Il Portogallo ha vinto anche il precedente Europeo Under 16 tre volte; solo la Spagna (nove) ha più titoli complessivi dei sei del Portogallo.

La Francia può raggiungere i Paesi Bassi a quattro titoli U17 (record).

Nella fase finale del 2025 sono stati segnati 51 gol in 14 partite, un gol in meno del record per una fase finale U17 a otto squadre stabilito nel 2004. Quell'edizione prevedeva una partita in più, la finale per il terzo posto.

Finora, nell'edizione 2025 sono stati segnati 3,64 gol a partita; se nella finale dovessero esserci quattro gol, il torneo avrà il più alto numero di gol a partita di tutte le edizioni, comprese quelle U16.

Il record attuale appartiene a EURO U17 2002 e EURO U16 2000 con 116 gol in 32 partite, per una media di 3,63.

Nguessan inizia la finale con quattro gol segnati, a una lunghezza dal capocannoniere Samuele Inacio, mentre Tomás Soares è a due gol dal bomber azzurro.

Tomás Soares, il suo compagno Mateus Mide e il francese Rémi Himbert hanno servito due assist, uno in meno dell'azzurro Andrea Luongo.

Oltre ad avere la miglior difesa del torneo, la Francia ha subito solo due gol nelle qualificazioni e ha mantenuto la porta inviolata in quattro partite di qualificazione su sei.

L'Arena Kombëtare di Tirana ospiterà la finale UEFA via Getty Images