Finale di EURO Under 17 2025: Francia e Portogallo

Domenica, la Francia sfiderà il Portogallo all'Arena Kombëtare di Tirana nella finale del Campionato Europeo UEFA Under 17. Ecco il profilo delle contendenti.

Primo turno: vincente Gruppo 11 (ospitato da Cipro)

V6-0 contro Gibilterra, V2-0 contro Cipro, V1-0 contro Slovacchia

Secondo turno: vincente Gruppo A3 (ospitato dalla Francia)

V4-0 contro Finlandia, V4-1 contro Danimarca, V5-1 contro Grecia

Fase a gironi: vincente Gruppo A

V3-0 contro Germania (Elbasan), P0-0 contro Portogallo (Tirana), V4-0 contro Albania (Tirana)

Semifinale: V3-2 contro Belgio (Elbasan)

Miglior marcatore della fase finale: Djylian Nguessan 4

Miglior marcatore (incluse qualificazioni): Djylian Nguessan 9

2023/24: fase a gironi

Miglior precedente a EURO U17: campione x 3 (2004, 2015, 2022)

Bilancio in finale: V3 S3

Precedenti in finale

2023: S0-0dts, 4-5rig. contro Germania

2022: V2-1 contro Paesi Bassi

2015: V4-1 contro Germania

2008: S0-4 contro Spagna

2004: V2-1 contro Spagna

2002: S0-0aet, 2-4rig. contro Svizzera

Primo turno: vincente Gruppo 5 (ospitato dal Portogallo)

V10-0 contro Liechtenstein, V5-1 contro Finlandia, V4-2 contro Bosnia ed Erzegovina

Secondo turno: vincente Gruppo A4 (ospitato dal Portogallo)

V2-0 contro Ungheria, V3-1 contro Paesi Bassi, V3-1 contro Serbia

Fase a gironi: secondo nel Gruppo A

V4-0 contro Albania (Tirana), P0-0 contro Francia (Tirana), V2-1 contro Germania (Tirana)

Semifinale: V2-2 (4-3rig.) contro Italia (Tirana)

Miglior marcatore della fase finale: Tomás Soares 3

Miglior marcatore (incluse qualificazioni): Tomás Soares, Anísio Cabral 6

2023/24: secondo

Miglior precedente a EURO U17: campione x 2 (2003, 2016)

Bilancio in finale: V2 S1

Precedenti in finale

2024: S0-3 contro Italia

2016: V1-1, 5-4rig. contro Spagna

2003: V2-1 contro Spagna

Coppa del Mondo FIFA U17 2025

La Coppa del Mondo FIFA Under 17 cambierà dal 2025 per diventare un torneo annuale a 48 squadre, per il quale il secondo turno della Lega A ha svolto il ruolo di torneo di qualificazione per l'Europa. La UEFA ha assegnato 11 posti, che sono andati alle sette vincitrici dei gironi (che hanno anche partecipato alla fase finale di EURO) e alle quattro migliori seconde.

Il Qatar sarò la nazione ospitante per le prime cinque Coppe del Mondo Under 17 annuali tra il 2025 e il 2029, con l'edizione di quest'anno in programma dal 3 al 27 novembre. La Germania è il campione in carica dal 2023, mentre la Repubblica d'Irlanda farà il suo debutto.

Le contendenti europee alla Coppa del Mondo FIFA Under 17 del 2025

Austria*, Belgio, Croazia*, Cechia, Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Repubblica d'Irlanda*, Svizzera*

*le quattro seconde migliori classificate nel secondo turno della Lega A