Semifinali EURO Under 17 2025: l'Italia esce ai rigori contro il Portogallo, Francia in finale

Francia e Portogallo accedono alla finale dei Campionati Europei UEFA Under 17 di domenica a Tirana dopo aver vinto la rispettiva semifinale di giovedì a Elbasan e Tirana.

Per gran parte del primo tempo della prima semifinale, il Belgio è sembrato poter avere la meglio, ma la Francia ha sfruttato al massimo le prime tre occasioni e ha impedito la possibile rimonta dei belgi nei minuti finali. In serata invece il Portogallo ha pareggiato due volte lo svantaggio, vincendo solo ai calci di rigore dopo 12 conclusioni

Semifinali EURO Under 17: Francia - Belgio 3-2

La Francia ha battuto il Belgio 3-2 e raggiunto la finale per la terza volta in quattro anni. Dopo un primo tempo equilibrato con gol di Camara e il pareggio su rigore di Fernandez, i francesi hanno preso il controllo con reti di Matondo e Nguessan. Nonostante il belga Wins abbia accorciato con una punizione nel finale, la Francia ha resistito alla pressione e conquistato la vittoria.

Abdoulaye Camara: 'Non avevo mai segnato!'

La Francia non ha subito gol nella fase a gironi UEFA via Getty Images

Statistica: compresi i quattro della fase finale, Nguessan ha segnato nove gol in sette partite dall'inizio delle qualificazioni.

Semifinale EURO Under 17: Italia - Portogallo 2-2 (3-4 dcr)

L'Italia parte forte nel rematch della finale del 2024 e ha l'occasione per passare in vantaggio quando Antonio Arena viene steso in area da Mauro Furtado.

Sebbene il rigore basso di Samuele Inacio venga parato da Romário Cunha, l'attaccante italiano è attento e ribatte in rete la respinta portando gli Azzurrini in vantaggio al 20'. Per Inacio è anche il quinto gol della fase finale che gli vale la vetta della classifica marcatori.

Il Portogallo pareggia otto minuti dopo con Stevan Manuel, ma nella ripresa vengono segnati altri due gol (Alessio Baralla e Tomàs Soares) e la sfida termina 2-2 andando ai rigori.

Portugal coach Bino (right) congratulates defender Mauro Furtado UEFA via Getty Images

Ai calci di rigore sale in cattedra il portiere Romàrio Cunha che para tre rigori portando il Portogallo a una sola vittoria dal titolo che manca dal 2016.

Statistica: il Portogallo aveva vinto ai rigori dopo aver pareggiato 2-2 anche nella prima partecipazione in semifinale nel 2003.