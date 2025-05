Le semifinali dei Campionati Europei UEFA Under 17 si svolgeranno giovedì. A Elbasan nel pomeriggio si affronteranno Francia e Belgio, mentre in serata a Tirana (sede anche della finale di domenica) ci sarà la sfida tra i campioni d'Europa dell'Italia e i vice campioni del Portogallo.

Calendario fase a eliminazione diretta EURO U17 Semifinali: giovedì 29 maggio

Francia - Belgio (18:00, Elbasan)

Italia - Portogallo (20:30, Tirana) Finale: domenica 1 giugno

Francia/Belgio - Italia/Portogallo (20:30, Tirana) Orari in CET

Conosciamo le squadre

Col successo contro l'Albania, nazione ospitante, per 4-0, la Francia ha raggiunto la sua quarta semifinale in cinque edizioni.

Dopo il 3-0 sulla Germania, li francesi hanno pareggiato 0-0 col Portogallo, dando prova di una tenuta difensiva quasi impenetrabile, che ha portato sette clean sheet in nove partite dalla prima fase delle qualificazioni. La difesa sarà quindi l'arma segreta dei campioni del 2022 della Francia che proveranno a raggiungere la terza finale in quattro edizioni.

Highlights EURO U17: Francia - Albania 4-0 

L'ultima partecipazione del Belgio in una semifinale risale al 2018, quando perse 2-1 contro l'Italia. Contro gli Azzurrini, i belgi hanno perso con lo stesso risultato anche nell'ultima giornata della fase a gironi di questa edizione, qualificandosi in virtù della differenza reti.

Alla sua prima fase finale dal 2022 e alla prima qualificazione alla fase a eliminazione diretta dal 2019, il Belgio è adesso a una sola vittoria dalla prima qualificazione in finale.

highlights EURO Under 17: Belgio - Cechia 3-1

La Francia è la terza nazione ad aver raggiunto dieci volte la semifinale nella versione moderna della competizione, dietro a Paesi Bassi e Spagna. Includendo l'era Under 16 tra il 1982 e il 2001, la Francia è arrivata a questa fase 17 volte, un record superato solo dalla Spagna che è a quota 24.

Dopo aver perso nella semifinale del 2015 contro la Francia e nelle Final Four del 2007 contro la Spagna, Browaeys spera che la terza volta sia quella buona.

Dove guardarla in TV e streaming

Entrambe le squadre hanno rimontato nel secondo tempo da una situazione di svantaggio di 2-1, vincendo l'ultima partita della fase a gironi. La qualificazione dell'Italia in semifinale, tuttavia, è stata molto meno complicata di quella del Portogallo, avendo ottenuto il massimo dei punti nelle sue tre partite.

I campioni in carica hanno battuto la Cechia 2-1 nella prima giornata grazie ai gol di Samuele Inacio e Antonio Arena, poi hanno rimontato due gol e vinto 4-2 contro l'Inghilterra, grazie alle reti di Inacio, Cristiano De Paoli, Thomas Campaniello (l'unico presente anche nella fase finale dell'anno scorso) e Andrea Luongo.

Il gol iniziale di August De Wannemacker aveva messo il Belgio sulla strada giusta per battere e scavalcare l'Italia in classifica quando le squadre si sono incontrate lunedì, ma il Ct Massimiliano Favo è certo che i suoi giocatori siano in grado di fare più gol di chiunque - "la nostra filosofia non rispecchia il vecchio cliché che vuole gli italiani parcheggiare l'autobus sulla linea di porta", ha detto. E in effetti la doppietta in 17 minuti del secondo tempo di Inacio che ha ribaltato la partita in favore degli Azzurrini, ha confermato questa sua teoria. Il giovane talento del Dortmund è attualmente il miglior marcatore della fase finale del 2025.

Highlights EURO Under 17: Italia - Inghilterra 4-2

Battuto 3-0 dall'Italia nella finale dello scorso anno, il Portogallo è stato a 15 minuti dall'eliminazione dalla fase a gironi, ma il pareggio di Tomás Soares contro la Germania li ha rimessi in carreggiata per qualificarsi, prima che il giovane del Benfica desse vita al gol vittoria di Daniel Banjaqui all'89° minuto nel successo per 2-1.

Il pareggio con la Francia nella seconda giornata, che l'allenatore del Portogallo, Bino, ha definito "una fantastica partita di calcio con molta qualità e intensità", fa parte della striscia di dieci vittorie e due pareggi da quella sconfitta nella finale del 2024 per una squadra con due giocatori a quota 11 gol dall'inizio delle qualificazioni: Tomás Soares e il compagno di club Anísio Cabral (in gol nel 4-0 sull'Albania nella prima giornata della fase finale).

In quella partita il capitano del Portogallo, Rafael Quintas, ha segnato di testa nel primo tempo, prima delle reti nella ripresa di Mateus Mide (lo specialista dei calci piazzati), Anísio Cabral e Tomás Soares. Nove anni dopo dall'ultimo successo nel torneo (in cui Diogo Dalot segnò nell'1-1 contro la Spagna, prima di trasformare il rigore decisivo dopo i supplementari) il Portogallo può fare un passo in avanti verso la gloria vendicando la sconfitta dell'anno scorso contro l'Italia.

Highlights finale EURO U17 2024: Italia - Portogallo 3-0 

Massimiliano Favo, Ct Italia: "Dopo aver chiuso il difficile girone con nove punti, siamo consapevoli di potercela giocare con chiunque. Il Portogallo ha una grande tradizione calcistica, e storicamente ha sempre giocatori di grande talento. Immagino che avranno una grande sete di vendetta".

Bino, Ct Portogallo: “Questo è un premio per i nostri giocatori, per quello che abbiamo fatto e per il percorso fatto finora. È impegnativo per tutti noi, ma è bello vincere quando si dimostra la maturità e la voglia che abbiamo. Stiamo onorando la maglia del Portogallo".