Conosciamo le semifinaliste di EURO Under 17: Francia, Belgio, Italia, Portogallo

Le semifinali dei Campionati Europei UEFA Under 17 si svolgeranno giovedì in Albania: la Francia affronterà il Belgio a Elbasan, mentre l'Italia il Portogallo a Tirana.

Ecco un breve profilo delle squadre che si contenderanno la qualificazione alla finale di domenica a Tirana.

Legenda:

W=vittoria

D=pareggio

L=sconfitta

Dts=dopo i tempi supplementari

Dcr=dopo i calci di rigore

Calendario fase a eliminazione diretta EURO U17 Semifinali: giovedì 29 maggio

Francia - Belgio (18:00, Elbasan)

Italia - Portogallo (20:30, Tirana) Finale: domenica 1 giugno

Francia/Belgio - Italia/Portogallo (20:30, Tirana) Orari in CET

Partite

Francia - Belgio

Turno 1: prima Gruppo 11 (giocato a Cyprus)

W6-0 contro Gibilterra, W2-0 contro Cipro, W1-0 contro Slovacchia

Turno 2: prima Gruppo A3 (giocato in Francia)

W4-0 contro Finlandia, W4-1 contro Danimarca, W5-1 contro Grecia

Fase a gironi: prima Gruppo A

W3-0 contro Germania (Elbasan), D0-0 contro Portogallo (Tirana), W4-0 contro Albania (Tirana)

Miglior marcatore fase finale: Djylian Nguessan 3

Miglior marcatore comprese qualificazioni: Djylian Nguessan 8

2023/24: fase a gironi

Miglior piazzamento U17: campione x 3 (2004, 2015, 2022)

Bilancio in semifinale: W5 L3

Semifinali giocate

2023: W3-1 contro Spagna

2022: W2-2, 6-5dcr contro Portogallo

2019: L1-2 contro Italia

2015: W1-1, 2-1dcr contro Belgio

2010: L1-2 contro Inghilterra

2008: W1-1dts, 4-3dcr contro Turchia

2007: L0-1 contro Inghilterra

2004: W3-1 contro Portogallo

2002: W1-1dts, 4-3dcr contro Spagna

In semifinale per la quarta volta in cinque edizioni.

Highlights EURO Under 17: Francia - Albania 4-0

Turno di qualificazione: prima Gruppo 4 (giocato in Belgio)

W3-1 contro Kazakistan, W2-1 contro Kosovo, W2-1 contro Ucraina

Turno 2: prima Gruppo A6 (giocato in Polonia)

W1-0 contro Repubblica d'Irlanda, W2-1 contro Islanda, D2-2 contro Polonia

Fase a gironi: seconda Gruppo B

D2-2 contro Inghilterra (Rrogozhinë), W3-1 contro Cechia (Durrës), L1-2 contro Italia (Durrës)

Miglior marcatore fase finale: Ali Camara 2

Miglior marcatore comprese qualificazioni: René Mitongo Muteba 4

2023/24: turno elite

Miglior piazzamento U17: semifinale (2007, 2015, 2018)

Bilancio in semifinale: W0 L3

Semifinali giocate

2018: L1-2 contro Italia

2015: L1-1, 1-2dcr contro Francia

2007: L1-1dts, 6-7dcr contro Spagna

Il Belgio ha superato la fase a gironi in sei delle sue nove partecipazioni alla fase finale di EURO U17 EURO.

Dove guardarla: TV/streaming

Italia - Portogallo

Turno 1: prima Gruppo 9 (giocato a San Marino)

W5-0 contro San Marino, W4-0 contro Galles, W7-0 contro Norvegia

Turno 2: prima Gruppo A1 (giocato in Croazia)

W1-0 contro Slovacchia, W2-1 contro Ucraina, W2-1 contro Croazia

Fase a gironi: prima Gruppo B

W2-1 contro Cechia (Durrës), W4-2 contro Inghilterra (Rrogozhinë), W2-1 contro Belgio (Durrës)

Miglior marcatore fase finale: Samuele Inacio 4

Miglior marcatore comprese qualificazioni: Thomas Campaniello 7

2023/24: campione

Miglior piazzamento U17: campione x 1 (2024)

Bilancio in semifinale: W4 L2

Semifinali giocate

2024: W1-0 contro Danimarca

2019: W2-1 contro Francia

2018: W2-1 contro Belgio

2013: W2-0 contro Slovacchia

2009: L0-2 contro Germania

2005: L0-1dts contro Paesi Bassi

L'Italia aveva perso tre finali di EURO U17 prima di battere il Portogallo e conquistare il titolo a Cipro la scorsa stagione. Thomas Campaniello ha partecipato alla fase finale dello scorso anno.

Highlights finale EURO U17 2024: Italia - Portogallo 3-0 

Turno 1: prima Gruppo 5 (giocato in Portogallo)

W10-0 contro Liechtenstein, W5-1 contro Finlandia, W4-2 contro Bosnia-Herzegovina

Turno 2: prima Gruppo A4 (giocato in Portogallo)

W2-0 contro Ungheria, W3-1 contro Paesi Bassi, W3-1 contro Serbia

Fase a gironi: seconda Gruppo A

W4-0 contro Albania (Tirana), D0-0contro Francia (Tirana), W2-1 contro Germania (Tirana)

Miglior marcatore fase finale: Tomás Soares 2

Miglior marcatore comprese qualificazioni: Anísio Cabral 6

2023/24: vice campione

Miglior piazzamento U17: campione x 2 (2003, 2016)

Bilancio in semifinale: W3 L3

Semifinali giocate

2024: W3-2 contro Serbia

2022: L2-2, 5-6dcr contro Francia

2016: W2-0 contro Paesi Bassi

2014: L0-2 contro Inghilterra

2004: L1-3 contro Francia

2003: W2-2dts, 3-2dcr contro Inghilterra

Il Portogallo si è classificato secondo nel 2024, perdendo 3-0 contro l'Italia, che ora affronta nella semifinale di quest'anno.