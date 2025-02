UEFA Under 17 - Secondo turno di EURO Under 17 al via il 7 marzo - Notizie

Secondo turno di EURO Under 17 al via il 7 marzo Intro articolo Il secondo turno decide le sette avversarie dell'Albania alla fase finale oltre alle promozioni e alle retrocessioni tra le leghe in vista del nuovo EURO U19 2026/27. Contenuti top media I gironi della Lega A per il secondo turno di EURO Under 17 2024/25 UEFA Corpo articolo Il secondo turno del Campionato Europeo Under 17 UEFA 2024/25 sarà il primo con il nuovo format, con 54 squadre suddivise in due leghe che si sfideranno dal 7 marzo al 10 giugno. Le 54 partecipanti (compresa l'Albania, che ospiterà la fase finale) hanno iniziato dal primo turno, che ha deciso le 28 contendenti della Lega A e le 26 della Lega B. L'Albania giocherà in Lega B pur avendo diritto a un posto alla fase finale come paese ospitante. Le sette avversarie dell'Albania alla fase finale del torneo, in programma dal 19 maggio all'1 giugno, saranno decise dalla Lega A (tutti i gironi si disputeranno dal 19 al 25 marzo). Ci saranno inoltre le promozioni e le retrocessioni tra le leghe in vista del primo turno di EURO U19 2026/27. La Lega A deciderà anche gli 11 posti riservati all'Europa nella nuova Coppa del Mondo Under 17 del 2025. Partite Gironi della Lega A Le sette vincitrici dei gironi raggiungeranno l'Albania alla fase finale del torneo, in programma dal 19 maggio al 1 giugno. Il sorteggio si terrà il 31 marzo a Tirana.

Le sette quarte classificate nei gironi della Lega A retrocederanno in Lega B per il primo turno di qualificazione a EURO U19 (quindi, le squadre retrocesse dalla Lega A al secondo turno di EURO U17 2024/25 inizieranno il primo turno di EURO U19 2026/27 in Lega B).

La Coppa del Mondo FIFA Under 17 cambierà dal 2025 e diventerà un torneo annuale a 48 squadre, per il quale il secondo turno della Lega A fungerà da qualificazioni per l'Europa. La UEFA ha diritto a 11 posti, riservati alle sette vincitrici dei gironi e alle quattro migliori seconde. Il Qatar ospiterà i primi cinque Mondiali Under 17 dal 2025 al 2029. L'edizione di quest'anno si disputerà dal 5 al 27 novembre. Gruppo A1 (19–25 marzo): Italia (campione in carica), Croazia*, Ucraina, Slovacchia Gruppo A2 (19–25 marzo): Spagna*, Austria, Germania, Norvegia Gruppo A3 (19–25 marzo): Francia*, Grecia, Danimarca, Finlandia Gruppo A4 (19–25 marzo): Portogallo*, Serbia, Paesi Bassi, Ungheria Gruppo A5 (19–25 marzo): Cechia, Svizzera*, Turchia, Svezia Gruppo A6 (19–25 marzo): Belgio, Polonia*, Islanda, Repubblica d'Irlanda Gruppo A7 (19–25 marzo): Inghilterra*, Irlanda del Nord, Slovenia, Israele *Squadre ospitanti dei minitornei Guida alle squadre L'Italia ha vinto il titolo EURO U17 per la prima volta a Cipro nel 2024 battendo il Portogallo in finale.

Danimarca e Serbia (semifinaliste), Austria, Cechia, Inghilterra e Polonia (quarti di finale) cercano di qualificarsi nuovamente. Lo stesso vale per Croazia, Francia, Spagna, Slovacchia, Svezia e Ucraina.

Anche Paesi Bassi (4 titoli), Portogallo (3), Spagna (3), Inghilterra (2) Germania (2), Svizzera (1) e Turchia (1) hanno vinto il titolo europeo Under 17 dopo il 2001/02.

Grecia, Islanda, Israele, Irlanda del Nord, Norvegia, Repubblica d'Irlanda, Serbia, Slovenia e Ucraina cercano di raggiungere la loro prima Coppa del Mondo Under 17, mentre la Finlandia si è qualificata solo come paese ospitante nel 2003. Highlights finale EURO U17 2024: Italia - Portogallo 3-0 Gironi Lega B Le sette vincitrici dei gironi della Lega B saranno promosse in Lega A per il primo turno delle qualificazioni a EURO U19 2026/27. Gruppo B1 (19–25 marzo): Romania, Macedonia del Nord, Scozia*, Liechtenstein Gruppo B2 (12–18 Maggio): Bosnia ed Erzegovina*, Bielorussia, Armenia, San Marino Gruppo B3 (4–10 giugno): Montenegro*, Lettonia, Estonia, Gibilterra Gruppo B4 (7–13 marzo): Kosovo, Cipro*, Moldavia, Andorra Gruppo B5 (10–16 aprile): Lussemburgo, Bulgaria, Malta*, Isole Faroe Gruppo B6 (19–25 marzo): Albania* (nazione ospitante fase finale), Galles, Azerbaigian Gruppo B7 (19–25 marzo): Lituania, Georgia, Kazakistan* *Squadre ospitanti dei minitornei Le squadre della Lega B si sfideranno per la promozione in vista del primo turno di EURO U19 2026/27 UEFA