Classifica marcatori EURO U17 2024: vince il portoghese Rodrigo Mora

Il portoghese Rodrigo Mora ha vinto la classifica marcatori dei Campionati Europei UEFA Under 17 con cinque reti

Il giocatore del Porto ha segnato il gol del momentaneo pareggio nella vittoria per 3-2 contro la Serbia in semifinale e aveva deciso la sfida contro la Spagna alla prima giornata, firmando anche una doppietta nel 4-1 sull'Inghilterra e un gol nel 2-1 ai quarti di finale contro la Polonia.

Guarda la doppietta di Rodrigo Mora contro l'Inghilterra

I contendenti più vicini a Rodrigo Mora potenzialmente in campo a Limassol mercoledì sono il compagno Afonso Patrão e gli azzurrini Francesco Camarda, Federico Coletta, Mattia Liberali, che però dovranno segnare almeno tre gol in finale per agguantare il capocannoniere.

Sei giocatori hanno chiuso a pari merito a quattro gol, tra cui l'italiano Francesco Camarda dopo la sua doppietta nella vittoria 3-0 in finale contro il Portogallo. A lui si aggiungono l'austriaco Oghenetejiri Adejenughure, il serbo Mihajlo Cvetković, il polacco Michael Izunwanne, l'inglese Mikey Moore e il ceco Ondřej Penxa.

Grazie alla doppietta in finale, Camarda ha anche agganciato Mikey Moore del Tottenham Hotspur a quota otto reti in vetta alla classifica cannonieri complessiva della stagione, qualificazioni incluse. I due hanno segnato un gol in più rispetto a Rodrigo Mora e Gabriel Silva (Portogallo), Adejenughure e Jakub Adkonis (Polonia) e Adrián Arnuncio (Spagna).

Migliori marcatori fase finale di EURO U17 2024



Rodrigo Mora (Portogallo) 5

Oghenetejiri Adejenughure (Austria) 4

Francesco Camarda (Italia) 4

Mihajlo Cvetković (Serbia) 4

Michael Izunwanne (Polonia) 4

Mikey Moore (Inghilterra) 4

Ondřej Penxa (Cechia) 4

Federico Coletta (Italia) 3

Ethan Nwaneri (Inghilterra) 3



Guarda il gol di Mikey Moore in Inghilterra - Spagna

Migliori marcatori EURO U17 2023/24 (qualificazioni incluse)



Francesco Camarda (Italia) 8

Mikey Moore (Inghilterra) 8

Oghenetejiri Adejenughure (Austria) 7

Jakub Adkonis (Polonia) 7

Adrián Arnuncio (Spagna) 7

Rodrigo Mora (Portogallo) 7

Gabriel Silva (Portogallo) 7

Mislav Ćutuk (Croazia) 6

Michael Izunwanne (Polonia) 6

Ethan Nwaneri (Inghilterra) 6

Artem Stepanov (Ucraina) 6

Guarda la doppietta di Adejenughure a EURO U17 in Austria - Danimarca

Capocannonieri fase finale di EURO U17



2024: Rodrigo Mora (Portogallo) 5

2023: Paris Brunner (Germania), Marc Guiu (Spagna), Robert Ramsak (Germania), Lamine Yamal (Spagna) 4

2022: Jovan Milošević (Serbia) 5

2020 e 2021: torneo non disputato

2019: Adil Aouchiche (Francia) 9

2018: Edoardo Vergani (Italia), Yorbe Vertessen (Belgio) 4

2017: Amine Gouiri (Francia) 8

2016: José Gomes (Portogallo) 7

2015: Odsonne Edouard (Francia) 8

2014: Jari Schuurman (Paesi Bassi), Dominic Solanke (Inghilterra) 4

2013: Elio Capradossi (Italia), Robin Kamber (Svizzera), Mario Pugliese (Italia), Martin Slaninka (Slovacchia) 2

2012: Max Meyer (Germania) 3

2011: Kyle Ebecilio (Paesi Bassi), Hallam Hope (Inghilterra), Tonny Trindade de Vilhena (Paesi Bassi), Samed Yesil (Germania) 3

2010: Paco Alcácer (Spagna) 6

2009: Luc Castaignos (Paesi Bassi), Lennart Thy (Germania) 3

2008: Yannis Tafer (Francia) 4

2007: Toni Kroos (Germania), Victor Moses (Inghilterra) 3

2006: Manuel Fischer (Germania), Bojan Krkić (Spagna), Tomáš Necid (Cechia) 5

2005: Tevfik Köse (Turchia) 6

2004: Hatem Ben Arfa (Francia), Bruno Gama (Portogallo), Shane Paul (Inghilterra), Marc Pedraza (Spagna) 3

2003: David Rodríguez (Spagna) 6

2002: Jonathan Soriano (Spagna) 7

Guarda lo splendido gol di Ondřej Penxa a EURO U17 in Cechia - Ucraina

Migliori marcatori U17 EURO qualificazioni incluse

2023/24: Francesco Camarda (Italia), Mikey Moore (Inghilterra) 8

2022/23: Paris Brunner (Germania) 11

2021/22: Dzenan Pejcinovic (Germania) 12

2020/21: stagione annullata

2019/20 solo turno di qualificazione: Matthis Abline (Francia), Szymon Włodarczyk (Polonia) 5

2018/19: Adil Aouchiche (Francia) 12

2017/18: Daishawn Redan (Paesi Bassi) 10

2016/17: Jann-Fiete Arp (Germania), Amine Gouiri (Francia), Abel Ruiz (Spagna) 10

2015/16: José Gomes (Portogallo) 12

2014/15: Odsonne Edouard (Francia) 13

2013/14: Adam Armstrong (Inghilterra), Dominic Solanke (Inghilterra) 9

2012/13: Timo Werner (Germania) 13

2011/12: Gergely Bobál (Ungheria) 8

2010/11: Samed Yesil (Germania) 11

2009/10: Paco Alcácer (Spagna) 14

2008/09: Muhammet Demir (Turchia) 7

2007/08: Danijel Aleksić (Serbia), Geoffrey Castillion (Paesi Bassi) 9

2006/07: Toni Kroos (Germania), Vitali Rushnitski (Bielorussia), Kolbein Sigthórsson (Islanda) 7

2005/06: Manuel Fischer (Germania) 13

2004/05: Nikola Kalinić (Croazia) 11

2003/04: Fausto Lourenço (Portogallo) 8

2002/03: David Rodríguez (Spagna) 9

2001/02: Collins John (Paesi Bassi), Simon Vukčević (Jugoslavia) 8

Turno elite 2019/20 e intera stagione 2020/21 annullati per la pandemia di COVID-19.

Guarda lo straordinario gol di Toni Kroos a EURO U17 nel 2007

Classifica marcatori assoluta a EURO U17 (fasi finali)



Adil Aouchiche (Francia) 9

Abel Ruiz (Spagna) 8

Amine Gouiri (Francia) 8

Odsonne Edouard (Francia) 8

Jann-Fiete Arp (Germania) 7

José Gomes (Portogallo) 7

Bojan Krkić (Spagna) 7

David Rodríguez (Spagna) 7

Jonathan Soriano (Spagna) 7



Classifica marcatori assoluta a EURO U17 (qualificazioni incluse)



José Gomes (Portogallo) 16

Abel Ruiz (Spagna) 16

Paco Alcácer (Spagna) 14

Adam Idah (Repubblica d'Irlanda) 14

Daishawn Redan (Paesi Bassi) 14

Brian Brobbey (Paesi Bassi) 13

Odsonne Edouard (Francia) 13

Manuel Fischer (Germania) 13

Ethan Nwaneri (Inghilterra) 13

Timo Werner (Germania) 13