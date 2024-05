Anteprime semifinali EURO U17: Serbia - Portogallo, Danimarca - Italia

Le semifinali del Campionato Europeo UEFA Under 17 si disputeranno domenica a Larnaca. La Serbia affronterà il Portogallo e la Danimarca affronterà l'Italia per un posto nella finale di mercoledì.

Conosci le semifinaliste

La Serbia ha raggiunto la seconda semifinale in tre anni battendo 3-2 mercoledì l'Austria. La competizione è iniziata per la Serbia con la straordinaria rete di Dušan Makević contro l'Ucraina e la vittoria per 3-1 contro i padroni di casa di Cipro, proseguita con un'emozionante vittoria per 4-3 contro la Cechia. La Serbia ha così conquistato il primo posto nel Gruppo A e ora sogna di raggiungere la prima finale in questo torneo.

Highlights: Austria - Serbia 2-3

Anche il Portogallo è stato sconfitto in semifinale ai rigori nel 2022, contro la Francia, ma ha già vinto il titolo U17 nel 2003 e nel 2016. Nel Gruppo D, la vittoria in rimonta per 2-1 contro la Spagna e la vittoria per 4-1 contro l'Inghilterra hanno garantito loro il primo posto nel girone. Giovedì hanno battuto ai quarti di finale la Polonia per 2-1, grazie alle reti di Eduardo Felicissimo e Rodrigo Mora.

Mora è il capocannoniere della fase finale con quattro gol insieme a Oghenetejiri Adejenughure (Austria), Michael Izunwanne (Polonia), Mikey Moore (Inghilterra) e Ondřej Penxa (Cechia).

Uroš Djorsjević e Stefan Mladenović sono entrambi squalificati per la Serbia, così come l'allenatore Jovan Damjanović.

Highlights EURO U17: Portogallo - Polonia 2-1

Jovan Damjanović, allenatore Serbia : "Ho molta fiducia in questi ragazzi, non avevo dubbi che avrebbero realizzato tutto questo. Dobbiamo coltivare i talenti di queste nuove generazioni".

João Santos, allenatore Portogallo: "Ora abbiamo un'altra partita difficile. Se [la Serbia] è arrivata in semifinale ha molta qualità, dovremo lottare per arrivare in finale".

Entrambe queste squadre hanno vinto ai calci di rigore le rispettive sfide dei quarti di finale. La Danimarca ha battuto la Cechia per 5-3 dopo un pareggio per 1-1 nei tempi regolamentari. L'Italia ha fatto lo stesso con l'Inghilterra, Mattia Liberali ha segnato un meraviglioso gol del pareggio e i rigori sono finiti per 5-4, grazie anche ad una magnifica prestazione del portiere Alessandro Longoni.

Obi ha segnato anche nella vittoria della Danimarca per 2-0 contro il Galles. Nonostante il pareggio con la Croazia per 2-2 e la sconfitta per 4-0 contro l'Austria, la Danimarca è comunque riuscita a passare il turno e a raggiungere la semifinale.

Highlights: Cechia - Danimarca 1-1 (3-5 rig.)

L'Italia ha battuto la Polonia 2-0, la Slovacchia 2-0 e la Svezia 2-1 nel Gruppo B, grazie ad una rosa ricca di talenti come l'ala dell'AC Milan Liberali e il compagno di squadra Francesco Camarda. Entrambi, insieme a Emanuele Sala, hanno preso parte anche alla finale di UEFA Youth League di aprile, competizione U19.

L'Italia ha battuto la Danimarca 3-1 a settembre in un torneo amichevole a Bonn.

Highlights EURO U17: Italia - Inghilterra 1-1 (5-4 rig.)

Jesper Mikkelsen, allenatore Danimarca: “Sarà una partita dura. Abbiamo giocato e perso contro di loro, anche se è stata una partita abbastanza equilibrata. Ovviamente, sarà una grande sfida.”

Massimiliano Favo, allenatore Italia: "Abbiamo meritato di arrivare in semifinale. Conosciamo la Danimarca. Li abbiamo affrontati a inizio stagione."