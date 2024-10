Gironi turno 1 EURO Under 17 2024/25 al via mercoledì

Il turno 1 dei Campionati Europei UEFA Under 17 2024/25, che si svolgerà tra il 9 ottobre e il 19 novembre, sarà composto da 14 mini-tornei.

Le qualificazioni sono ora in due turni, con la seconda fase divisa in due livelli. La fase finale, con il nuovo format a otto squadre, è in programma dal 19 maggio al 1° giugno 2025 in Albania. L'Albania (nazione ospitante), partecipa a entrambi i turni di qualificazione anche se il suo posto nella fase finale è garantito di diritto.

Al turno 1, le prime due squadre di ogni girone si qualificano per prendere parte al turno 2 - Lega A (che deciderà le sette squadre che raggiungeranno i padroni di casa dell'Albania alla fase finale), mentre le altre squadre passano al turno 2 - Lega B.

Partite

Gruppo 1 (24-30 ottobre): Inghilterra, Svezia, Lettonia, Malta*.

Gruppo 2 (9-15 ottobre): Polonia, Slovenia*, Georgia, Armenia

Gruppo 3 (9-15 ottobre): Paesi Bassi, Croazia, Albania* (padroni di casa della finale), Isole Faroe

Gruppo 4 (9-15 ottobre): Belgio*, Ucraina, Kosovo, Kazakistan

Gruppo 5 (13-19 novembre): Portogallo*, Bosnia-Erzegovina, Finlandia, Liechtenstein

Gruppo 6 (13-19 novembre): Ungheria, Grecia, Romania*, Azerbaigian

Gruppo 7 (9-15 ottobre): Germania*, Cechia, Bielorussia, Andorra

Gruppo 8 (29 ottobre-4 novembre): Repubblica d'Irlanda, Scozia, Irlanda del Nord*, Lituania

Gruppo 9 (5-11 novembre): Italia, Norvegia, Galles, San Marino*.

Gruppo 10 (23-29 ottobre): Svizzera, Israele, Montenegro, Moldavia*.

Gruppo 11 (29 ottobre-4 novembre): Francia, Slovacchia, Cipro*, Gibilterra

Gruppo 12 (30 ottobre-5 novembre): Spagna, Islanda*, Macedonia settentrionale, Estonia

Gruppo 13 (1-7 novembre): Serbia*, Turchia, Bulgaria

Gruppo 14 (9-15 ottobre): Danimarca*, Austria, Lussemburgo

*Nazioni ospitanti dei gironi

Al termine del turno 1, tutte le squadre partecipanti saranno suddivise in Lega A (28 squadre - sette gironi da quattro squadre) e Lega B (26 squadre - cinque gironi da quattro squadre e due gironi da tre squadre) per il turno 2.

Le prime due squadre di ciascuno dei 14 gironi del turno 1 si qualificheranno nella Lega A per il turno 2. Queste squadre in primavera si affronteranno con in palio sette posti accanto ai padroni di casa dell'Albania nella fase finale. Le squadre della Lega B competeranno per la promozione alla Lega A per il turno 1 di qualificazione agli Europei U19 del 2026/27.

Format EURO U17 dal 2024/25

Qualificazioni

Le qualificazioni si giocheranno in due fasi che prenderanno il nome di turno 1 (prevista in autunno) e fase 2 (primavera). Come adesso, entrambi i turni si giocheranno in mini tornei in sede unica.

Turno 1

Tutte le squadre che accedono, partecipano al turno 1, compresa la nazione che ospiterà la fase finale (che invece oggi non prende parte alle qualificazioni ma ha, come con il nuovo format, assicurato il posto nella fase finale). Le squadre saranno sorteggiate in 14 gironi da tre o quattro squadre a seconda del numero delle federazioni partecipanti.

Dopo il turno 1, 28 squadre andranno alla Lega A del turno 2, mentre le rimanenti accederanno alla Lega B.

Nelle stagioni a venire, i risultati del turno 1 verranno presi in considerazione per il sorteggio del turno 1 dell'edizione successiva.

Turno 2

Nella Lega A, le 28 squadre saranno sorteggiate in sette gironi da quattro. Le sette vincitrici dei gironi raggiungeranno la nazione ospitante nella fase finale. Se la nazione ospitante è tra le sette vincitrici dei gironi, allora passerà la migliore seconda.

Le sette quarte dei gironi della Lega A verranno retrocesse in Lega B per il turno 1 delle qualificazioni di EURO U19 per la stessa fascia d'età (quindi le squadre retrocesse dalla Lega A 2024/25 del turno 2 di EURO U17, inizieranno il turno 1 di EURO U19 2026/27 in Lega B).

Nella Lega B le squadre saranno suddivise tramite sorteggio in sette gironi da tre o quattro in base al numero di squadre. Le sette vincitrici della Lega B saranno promosse in Lega A per il turno 1 delle qualificazioni di EURO U19 per la stessa fascia di età (quindi le squadre promosse dalla Lega B nel 2024/25 del turno 2 di EURO U17 inizieranno EURO U19 2026/27 nel turno 1 della Lega A)

Il sorteggio del turno 2 si terrà a dicembre dopo il turno 1 (es. dicembre 2024 per il turno 2 dell'edizione 2024/25).

Fase finale

Dal 2025, alla fase finale parteciperanno otto squadre che verranno suddivise in due gironi da quattro, dove le prime due di ciascun girone andranno in semifinale.

Coppa del Mondo

Dal 2025 la Coppa del Mondo FIFA U17 cambierà diventando un torneo annuale a 48 squadre, per il quale EURO U17 2024/25 fungerà da qualificazione per l'Europa (in seguito verranno comunicati altri dettagli sulla distribuzione delle squadre). Il Qatar è stato annunciato come sede dei primi cinque campionati mondiali U17 annuali dal 2025 al 2029.