Le squadre dei quarti di finale di EURO Under 17

I quarti di finale del Campionato Europeo Under 17 UEFA si giocheranno mercoledì e giovedì a Larnaca. Sarà l'ultima volta che si disputerà questo turno prima del passaggio al nuovo format con fase finale a otto squadre nel 2025.

UEFA.com presenta le squadre in gara.

Fase a eliminazione diretta Quarti di finale: mercoledì 29 e giovedì 30 maggio

Cechia - Danimarca (16:30, mercoledì, Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Austria - Serbia (19:00, mercoledì, AEK Arena, Larnaca)

Portogallo - Polonia (17:00, giovedì, Antonis Papadopoulous Stadium, Larnaca)

Italia - Inghilterra (19:30, giovedì, AEK Arena, Larnaca) Semifinali: domenica 2 giugno

SF1: Cechia / Danimarca - Italia / Inghilterra

SF2: Austria / Serbia - Portogallo / Polonia

Partite delle 17:00 (AEK Arena, Larnaca) e delle 19:30 (Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca) da designare al termine dei quarti di finale. Finale: mercoledì 5 giugno

Vincente SF1 - Vincente SF2 (19:30, Limassol Stadium, Limassol) Orari CET (Cipro è un'ora avanti)

Cechia - Danimarca

Turno di qualificazione: secondo posto Gruppo 5 (giocato in Portogallo)

V4-0 - Montenegro, V6-1 - Albania, S0-2 - Portogallo

Turno elite: secondo posto Gruppo 8 (giocato in Bosnia ed Erzegovina)

V1-0 - Bielorussia, V2-0 - Bosnia ed Erzegovina, S1-2 - Polonia

Primo posto Gruppo A

V5-0 - Cipro (AEK Arena, Larnaca), V3-1 - Ucraina (Paralimni Municipal Stadium Tasos Markou Paralimni), V4-3 - Serbia (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Miglior marcatore fase finale: Ondřej Penxa 3

Miglior marcatore (qualificazioni incluse): Josef Kolářík 4

2022/23: turno elite

Miglior piazzamento Under 17: secondo posto (2006)

Bilancio ai quarti di finale (dal 2015): N/D

Highlights fase a gironi EURO U17: Cechia - Serbia 4-3

Turno di qualificazione: terzo posto Gruppo 1 (giocato in Georgia)

V4-1 - Lituania, S1-2 - Georgia, P2-2 - Austria

Turno elite: primo posto Gruppo 6 (giocato in Georgia)

P0-0 - Turchia, V1-0 - Serbia, V7-0 - Georgia

Secondo posto Gruppo B

V2-0 - Galles (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki), P2-2 - Croazia (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki), S0-4 - Austria (Paralimni Municipal Stadium Tasos Markou Paralimni)

Migliori marcatori fase finale: Lasse Abildgaard, Sofus Johannesen, Chido Obi, Roberto Risnæs 1

Miglior marcatore (qualificazioni incluse): Chido Obi 4

2022/23: turno elite

Miglior piazzamento Under 17: semifinale (2011)

Bilancio ai quarti di finale (dal 2015): V0 S1

Quarti di finale precedenti (dal 2015)

2022: S1-2 - Serbia

Highlights fase a gironi EURO U17: Danimarca - Galles 2-0

Austria - Serbia

Turno di qualificazione: primo posto Gruppo 1 (giocato in Georgia)

V2-1 - Georgia, V1-0 - Lituania, P2-2 - Danimarca

Turno elite: primo posto Gruppo 7 (giocato in Austria)

V2-0 - Slovenia, P2-2 - Norvegia, V3-1 - Spagna

Primo posto Gruppo B

P0-0 - Croazia (Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca), V3-0 - Galles (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca), V4-0 - Danimarca (Paralimni Municipal Stadium Tasos Markou Paralimni)

Migliori marcatori fase finale: Oghenetejiri Adejenughure, Philipp Moizi 2

Migliori marcatori (qualificazioni incluse): Oghenetejiri Adejenughure, Philipp Moizi 5

2022/23: Turno di qualificazione

Miglior piazzamento Under 17: semifinali (2003)

Bilancio ai quarti di finale (dal 2015): V0 S1

Quarti di finale precedenti (dal 2015)

2016: S0-5 - Portogallo

Highlights fase a gironi EURO U17: Austria 4-0 Danimarca

Turno di qualificazione: primo posto Gruppo 4 (giocato in Serbia)

V5-1 - Azerbaigian, V3-0 - Lussemburgo, P2-2 - Slovenia

Turno elite: secondo posto Gruppo 6 (giocato in Georgia)

V2-0 - Georgia, S0-1 - Danimarca, V3-0 - Turchia

Secondo posto Gruppo A

V1-0 - Ucraina (Paralimni Municipal Stadium Tasos Markou Paralimni), V3-1 - Cipro (Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca), S3-4 - Cechia (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Migliori marcatori fase finale: Mihajlo Cvetković, Vasilije Kostov 2

Miglior marcatore (qualificazioni incluse): Bogdan Kostić 4

2022/23: quarti di finale

Miglior piazzamento Under 17: semifinale (2022)

Bilancio ai quarti di finale (dal 2015): V1 S1

Quarti di finale precedenti (dal 2015)

2023: S2-3 - Polonia

2022: V2-1 - Danimarca

Highlights fase a gironi EURO U17: Serbia - Ucraina 1-0

Italia - Inghilterra

Turno di qualificazione: secondo posto Gruppo 11 (giocato in Italia)

V4-0 - San Marino, P0-0 - Irlanda del Nord, S1-3 - Grecia

Turno elite: primo posto Gruppo 3 (giocato in Finlandia)

V2-0 - Paesi Bassi, V5-3 - Belgio, P2-2 - Finlandia

Primo posto Gruppo C

V2-0 - Polonia (AEK Arena, Larnaca), V2-0 - Slovacchia (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki), V2-1 - Svezia (Paralimni Municipal Stadium Tasos Markou, Paralimni)

Miglior marcatore fase finale: Francesco Camarda 2

Miglior marcatore (qualificazioni incluse): Francesco Camarda 6

2022/23: fase a gironi

Miglior piazzamento Under 17: secondo posto (2013, 2018, 2019)

Bilancio ai quarti di finale (dal 2015): V2 S2

Quarti di finale precedenti (dal 2015)

2022: S1-2 - Paesi Bassi

2019: V1-0 - Portogallo

2018: V1-0 - Svezia

2015: S0-3 - Francia

Si è qualificata per tutti gli otto tornei a 16 squadre con l'attuale format.

Si è aggiudicata il primo EURO U16 nel 1982 ma da allora non ha più vinto.

Highlights fase a gironi EURO U17: Svezia - Italia 1-2

Turno di qualificazione: primo posto Gruppo 9 (giocato in Croazia)

V8-0 - Isole Faroe, V5-0 - Kosovo, V5-1 - Croazia

Turno elite: secondo posto Gruppo 1 (giocato in Inghilterra)

V5-1 - Irlanda del Nord, V5-0 - Ungheria, S1-2 - Francia

Secondo posto Gruppo D

V4-0 - Francia (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca), S1-4 - Portogallo (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca), V3-1 - Spagna (Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Miglior marcatore fase finale: Mikey Moore 4

Miglior marcatore (qualificazioni incluse): Mikey Moore 8

2022/23: quarti di finale

Miglior piazzamento: campione x 2 (2010, 2014)

Bilancio ai quarti di finale (dal 2015): V2 S3

Quarti di finale precedenti (dal 2015)

2023: S0-1 - Francia

2018: V2-0 - Belgio

2017: V1-0 - Repubblica d'Irlanda

2016: S0-1 - Spagna

2015: S0-1 - Russia

Highlights fase a gironi EURO U17: Inghilterra - Spagna 3-1

Portogallo - Polonia

Turno di qualificazione: primo posto Gruppo 5 (giocato in Portogallo)

V3-0 - Albania, V6-1 - Montenegro, V2-0 - Cechia

Turno elite: primo posto Gruppo 5 (giocato in Portogallo)

V4-1 - Repubblica d'Irlanda, V3-0 - Croazia, V3-2 - Germania

Primo posto Gruppo D

V2-1 - Spagna (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki), V4-1 - Inghilterra (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca), S1-2 - Francia (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Miglior marcatore fase finale: Rodrigo Mora 3

Miglior marcatore (qualificazioni incluse): Gabriel Silva 7

2022/23: fase a gironi

Miglior piazzamento Under 17: campione x 2 (2003, 2016)

Bilancio ai quarti di finale (dal 2015): V2 S1

Quarti di finale precedenti (dal 2015)

2022: V2-1 - Spagna

2019: S0-1 - Italia

2016: V5-0 - Austria



Highlights fase a gironi EURO U17: Portogallo - Inghilterra 4-1

Turno di qualificazione: secondo posto Gruppo 2 (giocato in Moldavia)

V3-0 - Lettonia, V3-0 - Moldavia, V2-1 - Svezia

Turno elite: primo posto Gruppo 8 (giocato in Bosnia ed Erzegovina)

V4-1 - Bosnia ed Erzegovina, S0-1 - Bielorussia, V2-1 - Cechia

Secondo posto Gruppo C

S0-2 - Italia (AEK Arena, Larnaca), P2-2 - Svezia (AEK Arena, Larnaca), V4-0 - Slovacchia (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Miglior marcatore fase finale: Michael Izunwanne 3

Migliori marcatori (qualificazioni incluse): Jakub Adkonis 7

2022/23: semifinale

Miglior piazzamento Under 17: semifinale (2012, 2023)

Bilancio ai quarti di finale (dal 2015): V1 S0

Quarti di finale precedenti (dal 2015)

2023: V3-2 - Serbia