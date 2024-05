Le semifinaliste di EURO Under 17

Domenica a Larnaca si disputeranno le semifinali del Campionato Europeo Under 17 UEFA. Presentiamo le contendenti che puntano alla finale di Limassol di mercoledì.

Turno di qualificazione: primo posto Gruppo 5 (giocato in Portogallo)

V3-0 - Albania, V6-1 - Montenegro, V2-0 - Cechia

Turno elite: primo posto Gruppo 5 (giocato in Portogallo)

V4-1 - Repubblica d'Irlanda, V3-0 - Croazia, V3-2 - Germania

Primo posto Gruppo D

V2-1 - Spagna (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki), V4-1 - Inghilterra (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca), S1-2 - Francia (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Quarti di finale: V2-1 contro Polonia (Antonis Papadopoulous Stadium, Larnaca)

Miglior marcatore fase finale: Rodrigo Mora 4

Miglior marcatore (qualificazioni incluse): Gabriel Silva 7

2022/23: fase a gironi

Miglior piazzamento Under 17: campione x 2 (2003, 2016)

Bilancio semifinali: V2 S3

Passate semifinali

2022: S2-2, 5-6rig. contro Francia

2016: V2-0 contro Paesi Bassi

2014: S0-2 contro Inghilterra

2004: S1-3 contro Francia

2003: V2-2, 3-2rig. contro Inghilterra

Highlights EURO U17: Portogallo - Polonia 2-1

Turno di qualificazione: primo posto Gruppo 4 (giocato in Serbia)

V5-1 - Azerbaigian, V3-0 - Lussemburgo, P2-2 - Slovenia

Turno elite: secondo posto Gruppo 6 (giocato in Georgia)

V2-0 - Georgia, S0-1 - Danimarca, V3-0 - Turchia

Secondo posto Gruppo A

V1-0 - Ucraina (Paralimni Municipal Stadium Tasos Markou Paralimni), V3-1 - Cipro (Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca), S3-4 - Cechia (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Quarti di finale: V3-2 contro Austria (AEK Arena, Larnaca)

Migliori marcatori fase finale: Mihajlo Cvetković 3

Miglior marcatore (qualificazioni incluse): Bogdan Kostić 4

2022/23: quarti di finale

Miglior piazzamento Under 17: semifinale (2022)

Bilancio semifinale: V0 S1

Passate semifinali

2022: S2-2 (3-5 rig.) contro Paesi Bassi

Highlights: Austria - Serbia 2-3

Turno di qualificazione: secondo posto Gruppo 11 (giocato in Italia)

V4-0 - San Marino, P0-0 - Irlanda del Nord, S1-3 - Grecia

Turno elite: primo posto Gruppo 3 (giocato in Finlandia)

V2-0 - Paesi Bassi, V5-3 - Belgio, P2-2 - Finlandia

Primo posto Gruppo C

V2-0 - Polonia (AEK Arena, Larnaca), V2-0 - Slovacchia (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki), V2-1 - Svezia (Paralimni Municipal Stadium Tasos Markou, Paralimni)

Quarti di finale: V1-1, (5-4 rig.) contro Inghilterra (AEK Arena, Larnaca)

Miglior marcatore fase finale: Francesco Camarda, Mattia Liberali 2

Miglior marcatore (qualificazioni incluse): Francesco Camarda 6

2022/23: fase a gironi

Miglior piazzamento Under 17: secondo posto (2013, 2018, 2019)

Bilancio semifinali: V3 S2

Passate semifinali

2019: V2-1 contro Francia

2018: V2-1 contro Belgio

2013: V2-0 contro Slovacchia

2009: S0-2 contro Germania

2005: S0-1dts contro Paesi Bassi

Si è qualificata per tutti gli otto tornei a 16 squadre con l'attuale format.

Si è aggiudicata il primo EURO U16 nel 1982 ma da allora non ha più vinto.Highlights EURO U17: Italia - Inghilterra 1-1 (5-4 rig.)

Turno di qualificazione: terzo posto Gruppo 1 (giocato in Georgia)

V4-1 - Lituania, S1-2 - Georgia, P2-2 - Austria

Turno elite: primo posto Gruppo 6 (giocato in Georgia)

P0-0 - Turchia, V1-0 - Serbia, V7-0 - Georgia

Secondo posto Gruppo B

V2-0 - Galles (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki), P2-2 - Croazia (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki), S0-4 - Austria (Paralimni Municipal Stadium Tasos Markou Paralimni)

Quarti di finale: V1-1, (5-3rig.) contro Cechia (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Migliori marcatori fase finale: Chido Obi 2

Miglior marcatore (qualificazioni incluse): Chido Obi 4

2022/23: turno elite

Miglior piazzamento Under 17: semifinale (2011)

Bilancio semifinali: V0 S1

Semifinali precedenti

2011: S2-0 contro Germania