Calendario e risultati EURO U17: i quarti di finale prendono forma

I primi due quarti di finale di UEFA EURO Under 17 del 2024 a Cipro sono delineati, con la Cechia che sfiderà la Danimarca e l'Austria che affronterà la Serbia mercoledì, mentre i Gruppi C e D termineranno lunedì con tre squadre che si qualificheranno insieme all'Italia.

La fase a eliminazione diretta Quarti di finale

QF1: Cechia - Danimarca (mercoledì, orario e sede DA CONF.)

QF2: Austria - Serbia (mercoledì, orario e sede DA CONF.)

QF3: Italia - seconda Gruppo D (giovedì, orario e sede DA CONF.)

QF4: Vincente Gruppo D - Seconda Gruppo C (giovedì, orario e sede DA CONF.) Semifinali

SF1: Vincente QF1 - Vincente QF3

SF2: Vincente QF2 - Vincente QF4 Finale

Vincente SF1 - Vincente SF2

Austria e Danimarca sono le ultime due squadre che si sono qualificate domenica, con gli austriaci che si sono imposti per 4-0 e hanno chiuso il Gruppo B davanti agli avversari di giornata. La Serbia non è andata oltre l'1-1 contro il già eliminato Galles e ha chiuso in terza posizione.

La Cechia si è presa il primo posto nel Gruppo A battendo 4-3 la Serbia, con le squadre che avevano già passato il turno prima di questa giornata. L'Ucraina ha chiuso il girone al terzo posto superando 2-0 i padroni di casa di Cipro.

Venerdì l'Italia ha raggiunto i quarti di finale, insieme a Cechia e Serbia, con una partita d'anticipo, grazie alla vittoria per 2-0 contro la Polonia con un grande gol di Francesco Camarda. L'Italia è ora sola al primo posto del Gruppo C, con la Polonia ancora in corsa, dopo aver pareggiato con la Svezia per 2-2. La Svezia, che lunedì affronterà l'Italia, è seconda, con un punto di vantaggio su Polonia e Slovacchia, avversarie nella terza giornata.

Sempre venerdì, nel Gruppo D, il Portogallo, dopo aver vinto per 2-1 in rimonta contro la Spagna, ha battuto l'Inghilterra per 4-1. Tuttavia, il Portogallo non è ancora certo della qualificazione perché la Francia, battuta 4-0 dall'Inghilterra nella prima giornata, ha battuto la Spagna per 1-0 con un gol nel finale di Enzo Molebe.

Guarda lo splendido gol dalla lunga distanza di Petros Ioannou a EURO U17

Le prime due classificate di ogni girone accedono ai quarti di finale di mercoledì e giovedì. Le semifinali si disputeranno il 2 giugno e la finale tre giorni dopo a Limassol.

Calendario e risultati

Tutti gli orari dei calcio d'inizio CET, l'ora locale è un'ora avanti

Fase a gironi

Lunedì 20 maggio

Gruppo A:

Serbia - Ucraina 1-0 (Paralimni Municipal Stadium Tasos Markou Paralimni)

Cipro - Cechia 0-5 (AEK Arena, Larnaca)

Highlights fase a gironi EURO U17: Serbia - Ucraina 1-0

Gruppo B:

Danimarca - Galles 2-0 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Croazia - Austria 0-0 (Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Highlights fase a gironi EURO U17: Danimarca - Galles 2-0

Martedì 21 maggio

Gruppo C:

Slovacchia - Svezia 0-0 (Paralimni Municipal Stadium Tasos Markou Paralimni)

Italia - Polonia 2-0 (AEK Arena, Larnaca)

Highlights fase a gironi EURO U17: Italia - Polonia 2-0

Gruppo D:

Spagna - Portogallo 1-2 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Francia - Inghilterra 0-4 (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Highlights fase a gironi EURO U17: Francia - Inghilterra 0-4

Giovedì 23 maggio

Gruppo A:

Ucraina - Cechia 1-3 (Paralimni Municipal Stadium Tasos Markou Paralimni)

Cipro - Serbia 1-3 (Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Highlights: Cipro - Serbia 1-3

Gruppo B:

Danimarca - Croazia 2-2 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Austria - Galles 3-0 (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Highlights: Danimarca - Croazia 2-2

Venerdì 24 maggio

Gruppo C:

Italia - Slovacchia 2-0 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Svezia - Polonia 2-2 (AEK Arena, Larnaca)

Highlights EURO U17 fase a gironi: Italia - Slovacchia 2-0

Gruppo D:

Portogallo - Inghilterra 4-1 (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Francia - Spagna 1-0 (Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Highlights U17 EURO fase a gironi: Francia - Spagna 1-0

Domenica 26 maggio

Gruppo A:

Ucraina - Cipro (19:30, AEK Arena, Larnaca)

Cechia - Serbia (19:30, Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Gruppo B:

Austria - Danimarca (17:00, Paralimni Municipal Stadium Tasos Markou Paralimni)

Galles - Croazia (17:00, Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)



Lunedì 27 maggio

Gruppo C:

Svezia - Italia (17:00, Paralimni Municipal Stadium Tasos Markou Paralimni)

Polonia - Slovacchia (17:00, Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Gruppo D:

Portogallo - Francia (19:30, Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Inghilterra - Spagna (19:30, Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Fase ad eliminazione diretta

Quarti di finale

Mercoledì 29 maggio

QF1 o QF 2 (16:30, Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

QF1 o QF 2 (19:00, AEK Arena, Larnaca)

Giovedì 30 maggio

QF3 o QF 4 (17:00, Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

QF3 o QF 4 (19:30, AEK Arena, Larnaca)

Semifinali

Domenica 2 giugno

SF1 o SF2 (17:00, AEK Arena, Larnaca)

SF1 o SF2 (19:30, Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Finale

Mercoledì 5 giugno

Vincente SF1 - Vincente SF2 (19:30, Limassol Stadium, Limassol)