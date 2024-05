Calendario e risultati EURO U17: Danimarca, Italia, Portogallo e Serbia in semifinale

Danimarca, Italia, Portogallo e Serbia sono le semifinaliste del Campionato Europeo UEFA Under 17 del 2024 a Cipro.

Il Portogallo conquista la è sesta semifinale di EURO U17. Dopo aver trovato il vantaggio con la rete di Eduardo Felicissimo, la Polonia reagisce con Michael Izunwanne che pareggia al 34'. Tuttavia, Rodrigo Mora, nel secondo tempo, porta nuovamente in vantaggio i portoghesi che conquistano così un posto in semifinale.

Highlights EURO U17: Portogallo - Polonia 2-1

Izunwanne e Mora, il danese Oghenetejiri Adejenughure, il ceco Ondřej Pexha e l'inglese Mikey Moore sono ora i migliori marcatori della competizione con 4 gol.

Nell'altra sfida della serata, Ethan Nwaneri porta l'Inghilterra in vantaggio contro l'Italia che, dopo pochi minuti, riesce a trovare il pari con uno splendido gol di Mattia Liberali. Nonostante il buon gioco espresso dall'Inghilterra nel secondo tempo, la partita è terminata in parità e l'Italia è riuscita a prevalere ai calci di rigore.

Highlights EURO U17: Italia - Inghilterra 1-1 (5-4 rig.)

Il giorno precedente, la Danimarca ha raggiunto la prima semifinale di EURO U17 dal 2011. Sotto al 71', con lo strepitoso gol di Ondřej Penxa, a otto minuti dalla fine, riesce a trovare il pareggio con Chido Obi. La sfida prosegue ai calci di rigore dove la formazione danese riesce a trasformare tutti e cinque i calci dal dischetto, conquistando la semifinale.

Highlights: Cechia - Danimarca 1-1 (3-5 rig.)

La Serbia è arrivata in semifinale per la seconda volta in tre anni, battendo in rimonta l'Austria per 3-2. Oghenetejiri Adejenughure porta in vantaggio l'Austria dopo 30 secondi, ma Djordje Ranković pareggia subito dopo e poco prima dell'intervallo trova il raddoppio. Mihajlo Cvetković realizza il terzo gol al 55' e il secondo gol di Adejenughure a dieci minuti dalla fine non basta all'Austria a trovare la rimonta.

Fase ad eliminazione diretta

Quarti di finale

Mercoledì 29 maggio

Cechia - Danimarca 1-1 (3-5 rig.) (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Austria - Serbia 2-3 (AEK Arena, Larnaca)

Highlights: Austria - Serbia 2-3

Giovedì 30 maggio

Portogallo - Polonia 2-1 (Antonis Papadopoulous Stadium, Larnaca)

Italia - Inghilterra 1-1 (5-4 rig.) (AEK Arena, Larnaca)

Semifinali

Domenica 2 giugno

Danimarca - Italia o Serbia - Portogallo (17:00, AEK Arena, Larnaca)

Danimarca - Italia o Serbia - Portogallo (19:30, Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Finale

Mercoledì 5 giugno

Danimarca/Italia - Serbia/Portogallo (19:30, Limassol Stadium, Limassol)

Fase a gironi

Lunedì 20 maggio

Gruppo A:

Serbia - Ucraina 1-0 (Paralimni Municipal Stadium Tasos Markou Paralimni)

Cipro - Cechia 0-5 (AEK Arena, Larnaca)

Highlights fase a gironi EURO U17: Serbia - Ucraina 1-0

Gruppo B:

Danimarca - Galles 2-0 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Croazia - Austria 0-0 (Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Highlights fase a gironi EURO U17: Danimarca - Galles 2-0

Martedì 21 maggio

Gruppo C:

Slovacchia - Svezia 0-0 (Paralimni Municipal Stadium Tasos Markou Paralimni)

Italia - Polonia 2-0 (AEK Arena, Larnaca)

Highlights fase a gironi EURO U17: Italia - Polonia 2-0

Gruppo D:

Spagna - Portogallo 1-2 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Francia - Inghilterra 0-4 (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Highlights fase a gironi EURO U17: Francia - Inghilterra 0-4

Giovedì 23 maggio

Gruppo A:

Ucraina - Cechia 1-3 (Paralimni Municipal Stadium Tasos Markou Paralimni)

Cipro - Serbia 1-3 (Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Highlights: Cipro - Serbia 1-3

Gruppo B:

Danimarca - Croazia 2-2 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Austria - Galles 3-0 (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Highlights: Danimarca - Croazia 2-2

Venerdì 24 maggio

Gruppo C:

Italia - Slovacchia 2-0 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Svezia - Polonia 2-2 (AEK Arena, Larnaca)

Highlights EURO U17 fase a gironi: Italia - Slovacchia 2-0

Gruppo D:

Portogallo - Inghilterra 4-1 (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Francia - Spagna 1-0 (Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Highlights U17 EURO fase a gironi: Francia - Spagna 1-0

Domenica 26 maggio

Gruppo A:

Ucraina - Cipro 2-0 (AEK Arena, Larnaca)

Cechia - Serbia 4-3 (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Highlights fase a gironi di EURO U17: Cechia - Serbia 4-3

Gruppo B:

Austria - Danimarca 4-0 (Tasos Markou Paralimni Municipal, Paralimni)

Galles - Croazia 1-1 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Highlights fase a gironi di EURO U17: Austria - Danimarca 4-0

Lunedì 27 maggio

Gruppo C:

Svezia - Italia 1-2 (Tasos Markou Paralimni Municipal, Paralimni)

Polonia - Slovacchia 4-0 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Gruppo D:

Portogallo - Francia 1-2 (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Inghilterra - Spagna 3-1 (Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)