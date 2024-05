Calendario e risultati EURO U17: Danimarca e Serbia in semifinale

I quarti di finale del Campionato Europeo Under 17 UEFA 2024 sono in corso. La Danimarca e la Serbia hanno raggiunto le semifinali.

Giovedì il Portogallo sfida la Polonia, la vincente affronterà la Serbia in semifinale. La vincente tra Italia e Inghilterra è attesa nell'altra semifinale dalla Danimarca.

La Danimarca raggiunge la prima semifinale di EURO U17 dal 2011. Sotto al 71', con lo strepitoso gol di Ondřej Penxa, a otto minuti dalla fine, riesce a trovare il pareggio con Chido Obi. La sfida prosegue ai calci di rigore dove la formazione danese riesce a trasformare tutti e cinque i calci dal dischetto, conquistando la semifinale.

Highlights: Cechia - Danimarca 1-1 (3-5 rig.)

La Serbia è arrivata in semifinale per la seconda volta in tre anni, battendo in rimonta l'Austria per 3-2. Oghenetejiri Adejenughure porta in vantaggio l'Austria dopo 30 secondi, ma Djordje Ranković pareggia subito dopo e poco prima dell'intervallo trova il raddoppio. Mihajlo Cvetković realizza il terzo gol al 55' e il secondo gol di Adejenughure a dieci minuti dalla fine non basta all'Austria a trovare la rimonta.

Dove guardare: TV/streaming

Calendario e risultati

Tutti gli orari dei calcio d'inizio CET, l'ora locale è un'ora avanti

Fase ad eliminazione diretta

Quarti di finale

Mercoledì 29 maggio

Cechia - Danimarca 1-1 (3-5 rig.) (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Austria - Serbia 2-3 (AEK Arena, Larnaca)

Highlights: Austria - Serbia 2-3

Giovedì 30 maggio

Portogallo - Polonia (17:00, Antonis Papadopoulous Stadium, Larnaca)

Italia - Inghilterra (19:30, AEK Arena, Larnaca)

Fase a gironi

Lunedì 20 maggio

Gruppo A:

Serbia - Ucraina 1-0 (Paralimni Municipal Stadium Tasos Markou Paralimni)

Cipro - Cechia 0-5 (AEK Arena, Larnaca)

Highlights fase a gironi EURO U17: Serbia - Ucraina 1-0

Gruppo B:

Danimarca - Galles 2-0 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Croazia - Austria 0-0 (Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Highlights fase a gironi EURO U17: Danimarca - Galles 2-0

Martedì 21 maggio

Gruppo C:

Slovacchia - Svezia 0-0 (Paralimni Municipal Stadium Tasos Markou Paralimni)

Italia - Polonia 2-0 (AEK Arena, Larnaca)

Highlights fase a gironi EURO U17: Italia - Polonia 2-0

Gruppo D:

Spagna - Portogallo 1-2 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Francia - Inghilterra 0-4 (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Highlights fase a gironi EURO U17: Francia - Inghilterra 0-4

Giovedì 23 maggio

Gruppo A:

Ucraina - Cechia 1-3 (Paralimni Municipal Stadium Tasos Markou Paralimni)

Cipro - Serbia 1-3 (Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Highlights: Cipro - Serbia 1-3

Gruppo B:

Danimarca - Croazia 2-2 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Austria - Galles 3-0 (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Highlights: Danimarca - Croazia 2-2

Venerdì 24 maggio

Gruppo C:

Italia - Slovacchia 2-0 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Svezia - Polonia 2-2 (AEK Arena, Larnaca)

Highlights EURO U17 fase a gironi: Italia - Slovacchia 2-0

Gruppo D:

Portogallo - Inghilterra 4-1 (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Francia - Spagna 1-0 (Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Highlights U17 EURO fase a gironi: Francia - Spagna 1-0

Domenica 26 maggio

Gruppo A:

Ucraina - Cipro 2-0 (AEK Arena, Larnaca)

Cechia - Serbia 4-3 (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Highlights fase a gironi di EURO U17: Cechia - Serbia 4-3

Gruppo B:

Austria - Danimarca 4-0 (Tasos Markou Paralimni Municipal, Paralimni)

Galles - Croazia 1-1 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Highlights fase a gironi di EURO U17: Austria - Danimarca 4-0

Lunedì 27 maggio

Gruppo C:

Svezia - Italia 1-2 (Tasos Markou Paralimni Municipal, Paralimni)

Polonia - Slovacchia 4-0 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Gruppo D:

Portogallo - Francia 1-2 (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Inghilterra - Spagna 3-1 (Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Semifinali

Domenica 2 giugno

SF1 o SF2 (17:00, AEK Arena, Larnaca)

SF1 o SF2 (19:30, Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Finale

Mercoledì 5 giugno

Vincente SF1 - Vincente SF2 (19:30, Limassol Stadium, Limassol)