Calendario e risultati EURO U17: completato il quadro dei quarti di finale

Lunedì, all'ultima giornata della fase a gironi, Polonia, Portogallo e Inghilterra hanno conquistato gli ultimi tre posti ai quarti di finale del Campionato Europeo Under 17 UEFA 2024.

L'Italia, prima del Gruppo C, sfiderà l'Inghilterra mentre il Portogallo, vincente del Gruppo D, affronterà la Polonia giovedì. Le partite di mercoledì erano già definite, con la Cechia che giocherà contro la Danimarca e l'Austria che affronterà la Serbia.

La fase a eliminazione diretta Quarti di finale

Cechia - Danimarca (16:30, mercoledì, Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Austria - Serbia (19:00, mercoledì, AEK Arena, Larnaca)

Portogallo - Polonia (17:00, giovedì, Antonis Papadopoulous Stadium, Larnaca)

Italia - Inghilterra (19:30, giovedì, AEK Arena, Larnaca)

Semifinali

SF1: Cechia / Danimarca - Italia / Inghilterra

SF2: Austria / Serbia - Portogallo / Polonia Finale

Vincente SF1 - Vincente SF2

Tutte e quattro le squadre del Gruppo D erano ancora in corsa lunedì. Il Portogallo ha iniziato la giornata con tre punti di vantaggio ed è riuscito a conquistare la vetta del girone nonostante la sconfitta per 2-1 contro la Francia grazie alla contemporanea vittoria per 3-1 dell'Inghilterra contro la Spagna, che chiude all'ultimo posto con 0 punti.

Le prime tre del girone si sono ritrovate in vetta in coabitazione con sei punti. Il Portogallo, che ha battuto l'Inghilterra per 4-1, ha la migliore differenza reti negli scontri diretti. L'Inghilterra conquista invece il secondo posto, grazie alla vittoria per 4-0 contro la Francia, eliminata.

Polonia e Slovacchia hanno iniziato la giornata di lunedì a un punto dalla Svezia nel Gruppo C, con l'Italia già confermata al primo posto. La Polonia è andata sul 4-0 contro la Slovacchia ma sembrava destinata a mancare la qualificazione perché la Svezia è passata in vantaggio nel secondo tempo, ma gli azzurrini hanno ribaltato la partita sul 2-1 eliminando gli avversari.

Guarda lo splendido gol dalla lunga distanza di Petros Ioannou a EURO U17

Austria e Danimarca si sono qualificate domenica, con gli austriaci che si sono imposti per 4-0 e hanno chiuso il Gruppo B davanti agli avversari di giornata. La Serbia non è andata oltre l'1-1 contro il già eliminato Galles e ha chiuso in terza posizione.

La Cechia si è presa il primo posto nel Gruppo A battendo 4-3 la Serbia, con le squadre che avevano già passato il turno prima di questa giornata. L'Ucraina ha chiuso il girone al terzo posto superando 2-0 i padroni di casa di Cipro.

Dove guardare: TV/streaming

Calendario e risultati

Tutti gli orari dei calcio d'inizio CET, l'ora locale è un'ora avanti

Fase a gironi

Lunedì 20 maggio

Gruppo A:

Serbia - Ucraina 1-0 (Paralimni Municipal Stadium Tasos Markou Paralimni)

Cipro - Cechia 0-5 (AEK Arena, Larnaca)

Highlights fase a gironi EURO U17: Serbia - Ucraina 1-0

Gruppo B:

Danimarca - Galles 2-0 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Croazia - Austria 0-0 (Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Highlights fase a gironi EURO U17: Danimarca - Galles 2-0

Martedì 21 maggio

Gruppo C:

Slovacchia - Svezia 0-0 (Paralimni Municipal Stadium Tasos Markou Paralimni)

Italia - Polonia 2-0 (AEK Arena, Larnaca)

Highlights fase a gironi EURO U17: Italia - Polonia 2-0

Gruppo D:

Spagna - Portogallo 1-2 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Francia - Inghilterra 0-4 (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Highlights fase a gironi EURO U17: Francia - Inghilterra 0-4

Giovedì 23 maggio

Gruppo A:

Ucraina - Cechia 1-3 (Paralimni Municipal Stadium Tasos Markou Paralimni)

Cipro - Serbia 1-3 (Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Highlights: Cipro - Serbia 1-3

Gruppo B:

Danimarca - Croazia 2-2 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Austria - Galles 3-0 (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Highlights: Danimarca - Croazia 2-2

Venerdì 24 maggio

Gruppo C:

Italia - Slovacchia 2-0 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Svezia - Polonia 2-2 (AEK Arena, Larnaca)

Highlights EURO U17 fase a gironi: Italia - Slovacchia 2-0

Gruppo D:

Portogallo - Inghilterra 4-1 (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Francia - Spagna 1-0 (Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Highlights U17 EURO fase a gironi: Francia - Spagna 1-0

Domenica 26 maggio

Gruppo A:

Ucraina - Cipro 2-0 (AEK Arena, Larnaca)

Cechia - Serbia 4-3 (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Highlights fase a gironi di EURO U17: Cechia - Serbia 4-3

Gruppo B:

Austria - Danimarca 4-0 (Tasos Markou Paralimni Municipal, Paralimni)

Galles - Croazia 1-1 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Highlights fase a gironi di EURO U17: Austria - Danimarca 4-0

Lunedì 27 maggio

Gruppo C:

Svezia - Italia 1-2 (Tasos Markou Paralimni Municipal, Paralimni)

Polonia - Slovacchia 4-0 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Gruppo D:

Portogallo - Francia 1-2 (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Inghilterra - Spagna 3-1 (Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Fase ad eliminazione diretta

Quarti di finale

Mercoledì 29 maggio

Cechia - Danimarca (16:30, Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Austria - Serbia (19:00, AEK Arena, Larnaca)

Giovedì 30 maggio

Portogallo - Polonia (17:00, Antonis Papadopoulous Stadium, Larnaca)

Italia - Inghilterra (19:30, AEK Arena, Larnaca)

Semifinali

Domenica 2 giugno

SF1 o SF2 (17:00, AEK Arena, Larnaca)

SF1 o SF2 (19:30, Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Finale

Mercoledì 5 giugno

Vincente SF1 - Vincente SF2 (19:30, Limassol Stadium, Limassol)