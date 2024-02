Under 17 - Gironi turno elite di EURO Under 17 al via mercoledì - Notizie

Gironi turno elite di EURO Under 17 al via mercoledì

Intro articolo Le 32 squadre si sfideranno in otto gironi da quattro per decidere le 15 partecipanti alla fase finale a Cipro. Contenuti top media Gli otto gironi UEFA Corpo articolo Il turno elite del Campionato Europeo Under 17 UEFA, che inizia mercoledì, deciderà le 15 squadre che raggiungeranno Cipro (paese ospitante) alla fase finale dal 20 maggio al 5 giugno. Ai Paesi Bassi, che sono testa di serie e accedono direttamente a questo turno, si aggiungono le 31 squadre che hanno superato il turno di qualificazione. Mercoledì inizia il Gruppo 4 in Grecia, mentre il resto dei mini tornei è in programma dal 20 al 26 marzo. Le otto vincitrici dei gironi del turno elite e le sette seconde migliori classificate si qualificheranno per la fase finale a 16 squadre, prima del passaggio al nuovo format nel 2024/25. Partite Gironi del turno elite Gruppo 1 (20–26 marzo): Inghilterra (Paese ospitante), Francia, Ungheria, Irlanda del Nord Gruppo 2 (20–26 marzo): Galles, Bulgaria, Svezia, Romania (Paese ospitante) Gruppo 3 (20–26 marzo): Paesi Bassi, Belgio, Finlandia (Paese ospitante), Italia Gruppo 4 (date da confermare): Grecia (Paese ospitante), Svizzera, Slovacchia, Ucraina Gruppo 5 (20–26 marzo): Portogallo (Paese ospitante), Germania (Campioni in carica), Croazia, Irlanda Gruppo 6 (20–26 marzo): Turchia, Serbia, Georgia (Paese ospitante), Danimarca Gruppo 7 (20–26 marzo): Spagna, Austria (Paese ospitante), Slovenia, Norvegia Gruppo 8 (20–26 marzo): Polonia, Cechia, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina (Paese ospitante) Finale EURO Under 17 2023: calci di rigore Guida alle squadre La Germania è campione in carica, dopo aver battuto la Francia lo scorso giugno in Ungheria e vinto il secondo titolo Under 17 dal passaggio alla categoria attuale nel 2001/02. Polonia e Spagna sono state sconfitte in semifinale, mentre anche Inghilterra, Repubblica d'Irlanda, Serbia e Svizzera hanno raggiunto i quarti.

Le altre precedenti vincitrici, oltre alla Germania, sono Paesi Bassi (4), Francia (3), Spagna (3), Portogallo (2), Inghilterra (1), Svizzera (1), Turchia (1).

Inghilterra, Paesi Bassi e Spagna puntano a raggiungere la 16esima fase finale del torneo, un record. Nuovo format dal 2024/25