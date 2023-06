Squadra del Torneo EURO Under 17 2023

Il panel di Osservatori Tecnici UEFA ha confermato la Squadra del Torneo per il Campionato Europeo Under 17 UEFA 2023 in Ungheria.

I campioni della Germania vantano ben sei giocatori, tra cui il Giocatore del Torneo Paris Brunner, mentre la Francia, seconda classificata, e la Spagna, semifinalista, hanno due giocatori ciascuna.

Portiere: Max Schmitt (Germania)

Difensore: Eric da Silva Moreira (Germania)

Difensore: Finn Jeltsch (Germania)

Difensore: Ishè Samuels-Smith (Inghilterra)

Difensore: Nhoa Sangui (Francia)

Centrocampista: Noah Darvich (Germania)

Centrocampista: Fayssal Harchaoui (Germania)

Centrocampista: Saïmon Bouabré (Francia)

Attaccante: Lamine Yamal (Spagna)

Attaccante: Marc Guiu (Spagna)

Attaccante: Paris Brunner (Germania)

L'analisi e gli approfondimenti degli Osservatori Tecnici costituiranno la base di un Rapporto Tecnico del torneo, che sarà disponibile nel corso dell'anno su uefatechnicalreports.com.