La Germania trionfa ai rigori a EURO U17

La Germania batte ai rigori i campioni in carica della Francia nella finale del Campionato Europeo UEFA Under 17 2023 di Budapest e trionfa per la seconda volta nel torneo.

Momenti chiave 80' La punizione di Dardai colpisce la traversa

90+1' Schmitt salva su Lambourde

Rigori Darvich si fa parare il primo rigore

Rigori Bouabre colpisce il palo nell'ultimo rigore della Francia

Rigori Ouedraogo trasforma il tiro decisivo dal dischetto

La partita in breve

In un primo tempo molto combattuto, l'occasione più grande arriva al primo minuto di gioco: il pallone crossato da Mathis Lambourde colpisce prima il difensore Maxim Dal e poi il portiere Max Schmitt, prima di finire sopra la traversa.

La Germania, che in precedenza aveva segnato 16 gol nelle cinque partite disputate in Ungheria, non riesce a incidere in attacco, con Paris Brunner e compagni che faticano ad avere la meglio della retroguardia francese.

Lambourde va vicino alla rete a meno di 20 minuti dalla fine e poco più tardi il subentrato Bence Dardai colpisce la traversa su punizione.

Nei minuti di recupero, Schmitt respinge un tiro al volo di Lambourde e Fode Sylla ferma Noah Darvich con un tackle in extremis.

Ai calci di rigore, Darvich si fa parare il primo tiro dal dischetto, così come Sylla, che fallisce così il potenziale tiro decisivo della Francia. Bouabre colpisce il palo e Assan Ouedraogo trasforma il rigore che regala il trionfo alla Germania.

L'esultanza del portiere della Germania Max Schmitt dopo un rigore parato UEFA via Getty Images

Germania - Francia 0-0 (5-4 dcr): la partita minuto per minuto

Statistiche principali

La Germania vince EURO Under 17 per la seconda volta dopo il trionfo nell'edizione del 2009

La finale viene decisa ai calci di rigore per la nona volta dall'introduzione dell'attuale format del torneo nel 2002

Formazioni

Germania: Schmitt; Moreira (Dardai 75'), Jeltsch, Dal (Bulut 84'), Kabar; Harchaoui (Osawe 75'), Ouedraogo; Herrmann, Darvich, Brunner; Moerstedt (Ramsak 56')

Francia: Argney; Titi, Kayi Sanda, Meupiyou, Sangui; Bouneb (Sylla 81'), Ferro, Bouabre; Bouchenna (Issoufou 62'), Lambourde, Gomis (Tincres 90+2)