Anteprima finale EURO Under 17 2023: Germania - Francia

La Germania affronta i campioni in carica della Francia nella finale del Campionato Europeo UEFA Under 17 in programma venerdì a Budapest.

Dato il suo curriculum a livello maggiore, è difficile credere che la Germania abbia vinto un solo titolo europeo Under 17 con il format attuale. Il trionfo del 2009 è stato seguito da tre finali perse, la più recente nel 2015 per 4-1 contro una Francia che schierava giocatori come Dayot Upamecano e Jonathan Ikoné.

Highlights EURO Under 17: Polonia - Germania 3-5

Gli uomini di Christian Wück sembrano certamente ben attrezzati per regalare un altro successo in questa categoria al loro paese, avendo sempre vinto in un difficile Gruppo C. La squadra è partita con un 4-0 sul Portogallo. Robert Ramsak e Paris Brunner hanno contribuito con ben 16 gol in cinque partite, compresa la straordinaria vittoria per 5-3 in semifinale contro la Polonia. Nel successo ai rigori contro la Svizzera ai quarti (gara disputata per 75 minuti in 10 uomini), i giocatori hanno anche dimostrato di avere quella che Wück ha descritto come "la mentalità tedesca."

Wück elogia la "mentalità tedesca" dopo la vittoria in semifinale

La Francia si ritrova nuovamente in finale: è la prima volta che ci riesce in questa categoria. La squadra di Jean-Luc Vannuchi ha ripreso slancio dopo una fase a gironi conclusa al secondo posto solo grazie al combattuto pareggio contro il Portogallo.

Highlights EURO Under 17: Spagna - Francia 1-3

La fase a eliminazione diretta è stata più convincente. Dopo la vittoria contro l'Inghilterra (con un rigore nel finale di Mathis Lambourde), i transalpini hanno battuto la Spagna in semifinale e ora hanno la possibilità di agganciare i Paesi Bassi a quattro titoli europei Under 17.