Anteprima semifinali EURO Under 17 2023: Polonia - Germania, Spagna - Francia

Restano in gara solo quattro squadre al Campionato Europeo Under 17 UEFA in Ungheria, con Polonia, Germania, Spagna e la Francia campione in carica che si affrontano martedì per un posto in finale.

Conosciamo le semifinaliste

Prossime partite Semifinali (30 maggio)

Polonia - Germania 16:30, Pancho Aréna, Felcsút

Spagna - Francia 20:00, Pancho Aréna, Felcsút Spareggio Coppa del Mondo FIFA Under 17 (30 maggio)

Inghilterra - Svizzera 15:00, BSC Stadium, Budaörs Finale (2 giugno)

Polonia/Germania - Spagna/Francia 20:00, Hidegkuti Nándor Stadium, Budapest Orari CEST

In semifinale per la prima volta dal 2012, la Polonia ha conquistato il primo posto nel Gruppo A dopo sole due partite, poi ha battuto la Serbia per 3-2 ai quarti di finale. La formazione polacca, come le altre semifinaliste e Inghilterra o Svizzera, ha il posto garantito alla Coppa del Mondo FIFA Under 17.

Highlights: Polonia - Serbia 3-2

La Germania, che ha già impedito alla Polonia di arrivare in finale 11 anni fa, si è messa in luce per il suo grande spirito di squadra, vincendo ai quarti contro la Svizzera pur essendo rimasta in 10 uomini dopo appena 15 minuti di gioco.

Highlights: Germania - Svizzera 1-1 (3-2 dcr)

Dove guardare le partite: UEFA.tv

Eliminata ai quarti di finale lo scorso anno, la Spagna ha raggiunto le semifinali in grande stile grazie agli attaccanti Lamine Yamal e Marc Guiu, che con sette gol in totale sono i giocatori chiave di una squadra forte a tutto campo.

Highlights: Spagna - Repubblica d'Irlanda 3-0

La Francia è stata eclissata dalla Germania in un difficilissimo Gruppo C, arrivando seconda grazie a un 1-1 contro il Portogallo. Ai quarti, un rigore di Mathis Lambourde all'89' ha regalato ai campioni in carica la vittoria per 1-0 contro l'Inghilterra.