Fase finale di EURO Under 17 2023: calendario e risultati

La Svizzera e l'Inghilterra hanno vinto le loro seconde gare del Gruppo D e hanno raggiunto i quarti di finale del Campionato Europeo Under 17 UEFA 2023 con una partita di anticipo.

Domenica 21 maggio

Gruppo B

Spagna - Slovenia 3-1 (Hidegkuti Nándor Stadium, Budapest)

Serbia - Italia 2-0 (Hidegkuti Nándor Stadium, Budapest)

Highlights: Spagna - Slovenia 3-1

Gruppo D

Croazia - Svizzera 1-2 (Nagyerdei Stadium, Debrecen)

Paesi Bassi - Inghilterra 1-4 Nagyerdei Stadium, Debrecen)

Highlights: Paesi Bassi - Inghilterra 1-4

Gironi della fase finale di EURO U17 Gruppo A: Ungheria (nazione ospitante), Repubblica d'Irlanda, Polonia, Galles

Gruppo B: Serbia, Spagna, Italia, Slovenia Gruppo C: Portogallo, Francia (campione in carica), Scozia, Germania Gruppo D: Croazia, Paesi Bassi, Svizzera, Inghilterra

Calendario fase a gironi di EURO U17

Giovedì 18 maggio

Gruppo A

Polonia - Repubblica d'Irlanda 5-1 (Hidegkuti Nándor Stadium, Budapest)

Ungheria - Galles 3-0 (Hidegkuti Nándor Stadium, Budapest)

Highlights EURO U17: Ungheria - Galles 3-0

Gruppo C

Scozia - Francia 1-3 (Nagyerdei Stadium, Debrecen)

Portogallo - Germania 0-4 (Nagyerdei Stadium, Debrecen)

Gruppo B

Serbia - Slovenia 2-4 (Telki Training Centre, Telki)

Italia - Spagna 1-2 (BSC Stadium, Budaörs)

Highlights EURO U17: Serbia - Slovenia 2-4

Gruppo D

Svizzera - Paesi Bassi 2-0 (DEAC Stadium, Debrecen)

Croazia - Inghilterra 0-1 (Balmazújváros City Stadium, Balmazújváros)

Highlights EURO U17: Svizzera - Paesi Bassi 2-0

Sabato 20 maggio

Gruppo A

Repubblica d'Irlanda - Galles 3-0 (Pancho Arena, Felcsút)

Ungheria - Polonia 3-5 (Pancho Arena, Felcsút)

Highlights EURO U17: Ungheria - Polonia 3-5

Gruppo C

Portogallo - Scozia 2-1 (DEAC Stadium, Debrecen

Francia - Germania 1-3 (Balmazújváros City Stadium, Balmazújváros)

Highlights EURO U17: Francia - Germania 1-3

Martedì 23 maggio

Gruppo A

Repubblica d'Irlanda - Ungheria (20:00, Pancho Arena, Felcsút)

Galles - Polonia (20:00, BSC Stadium, Budaörs)



Gruppo C

Francia - Portogallo (15:00, Balmazújváros City Stadium, Balmazújváros)

Germania - Scozia (15:00, DEAC Stadium, Debrecen)



Mercoledì 24 maggio

Gruppo B

Spagna - Serbia (17:00, BSC Stadium, Budaörs)

Slovenia - Italia (17:00, Telki Training Centre, Telki)

Gruppo D

Paesi Bassi - Croazia (15:00, Balmazújváros City Stadium, Balmazújváros)

Inghilterra - Svizzera (15:00, DEAC Stadium, Debrecen)

Highlights semifinale 2022: Francia - Portogallo 2-2 (6-5 dcr)

Fase a eliminazione diretta di EURO U17

Sabato 27 maggio

Polonia - Seconda Gruppo B (15:00, Telki Training Centre, Telki o 20:00, Hidegkuti Nándor Stadium, Budapest)

Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo A (15:00, Telki Training Centre, Telki o 20:00, Hidegkuti Nándor Stadium, Budapest)

Germania - Seconda Gruppo D (15:00, DEAC Stadium, Debecen o 20:00, Balmazújváros City Stadium, Balmazújváros)

Vincente Gruppo D - Seconda Gruppo C (15:00, DEAC Stadium, Debecen o 20:00, Balmazújváros City Stadium, Balmazújváros)

L'assegnazione degli orari di inizio e degli stadi per i quarti di finale avverrà il 24 maggio al termine della fase a gironi.

Martedì 30 maggio

15:00, BSC Stadium, Budaörs o Pancho Arena, Felcsút

Le due squadre sconfitte ai quarti di finale con i migliori risultati nella fase a gironi si sfideranno per il quinto posto destinato all'Europa in Coppa del Mondo FIFA Under 17 2023, in programma dal 10 novembre al 2 dicembre. Chi vince si unirà alle quattro semifinaliste.

Martedì 30 maggio

16:30, BSC Stadium, Budaörs o Pancho Arena, Felcsút

20:00, Pancho Arena, Felcsút

L'assegnazione degli orari di inizio e degli stadi per le semifinali e lo spareggio mondiale avverrà il 27 maggio al termine dei quarti di finale.

Venerdì 2 giugno

Vincente SF1 - Vincente SF2 (20:00, Hidegkuti Nándor Stadium, Budapest)

Fase a eliminazione diretta Quarti di finale

QF1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B

QF2: Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo A

QF3: Vincente Gruppo C - Seconda Gruppo D

QF4: Vincente Gruppo D - Seconda Gruppo C Semifinali

SF1: Vincente QF1 - Vincente QF3

SF2: Vincente QF2 - Vincente QF4 Finale

Vincente SF1 - Vincente SF2

Stadi

Hidegkuti Nándor Stadium, Budapest (4 partite del girone, 1 quarto di finale, finale)

Pancho Arena, Felcsút (3 partite del girone, 2 semifinale o 1 semifinale e spareggio mondiale)

BSC Stadium, Budaörs (3 partite del girone, 1 semifinale o spareggio mondiale)

Telki Training Centre, Telki (2 partite del girone, 1 quarto di finale)

Nagyerdei Stadium, Debrecen (4 partite del girone)

Balmazújváros City Stadium, Balmazújváros (4 partite del girone, 1 quarto di finale)

DEAC Stadium, Debrecen (4 partite del girone, 1 quarto di finale)