Fase finale di EURO Under 17 2023: calendario e risultati

La Germania si è qualificata in finale di UEFA EURO Under 17 2023 col successo sulla Polonia per 5-3 in una semifinale al cardiopalma giocata martedì in Ungheria.

La squadra di Christian Wück ha rimontato due volte lo svantaggio ed è stata raggiunta sul 3-3 prima delle reti di Assan Ouedraogo e Robert Ramsak (al quarto gol nel torneo) che sono valse la finale di UEFA EURO U17 che mancava dal 2015.

Nell'altra semifinale la Spagna affronterà la Francia, con la vincente che giocherà in finale contro la Germania venerdì a Budapest.

Calendario Semifinali (30 maggio)

Polonia - Germania 3-5 Pancho Arena, Felcsút

Spagna - Francia 20:00, Pancho Arena, Felcsút Spareggi Coppa del Mondo FIFA U17 (30 maggio)

Inghilterra - Svizzera 4-2 BSC Stadium, Budaörs Finale (2 giugno)

Germania - Spagna/Francia 20:00, Hidegkuti Nándor Stadium, Budapest All times CEST

Fase a eliminazione diretta

Sabato 27 maggio



Polonia - Serbia 3-2 (Telki Training Centre, Telki)

Spagna - Repubblica d'Irlanda 3-0 (Hidegkuti Nándor Stadium, Budapest)

Germania - Svizzera 1-1 (3-2 dcr) (DEAC Stadium, Debecen)

Inghilterra - Francia 0-1 (Balmazújváros City Stadium, Balmazújváros)

Highlights: England 0-1 France

Fase a gironi

Mercoledì 24 maggio

Gruppo B

Spagna - Serbia 1-1 (BSC Stadium, Budaörs)

Slovenia - Italia 0-3 (Telki Training Centre, Telki)

Highlights: Spagna - Serbia 1-1

Gruppo D

Paesi Bassi - Croazia 1-1 (Balmazújváros City Stadium, Balmazújváros)

Inghilterra - Svizzera 0-0 (DEAC Stadium, Debrecen)

Highlights: Inghilterra - Svizzera 0-0

Martedì 23 maggio

Gruppo A

Repubblica d'Irlanda - Ungheria 4-2 (Pancho Arena, Felcsút)

Galles - Polonia 3-0 (BSC Stadium, Budaörs)

Highlights EURO Under 17: Irlanda - Ungheria 4-2

Gruppo C

Francia - Portogallo 1-1 (Balmazújváros City Stadium, Balmazújváros)

Germania - Scozia 3-0 (DEAC Stadium, Debrecen)

Highlights EURO Under 17: Francia - Portogallo 1-1

Calendario fase a gironi EURO Under 17

Giovedì 18 maggio

Gruppo A

Polonia - Repubblica d'Irlanda 5-1 (Hidegkuti Nándor Stadium, Budapest)

Ungheria - Galles 3-0 (Hidegkuti Nándor Stadium, Budapest)

Highlights EURO U17: Ungheria - Galles 3-0

Gruppo C

Scozia - Francia 1-3 (Nagyerdei Stadium, Debrecen)

Portogallo - Germania 0-4 (Nagyerdei Stadium, Debrecen)

Highlights EURO U17: Portogallo - Germania 0-4

Venerdì 19 maggio

Gruppo B

Serbia - Slovenia 2-4 (Telki Training Centre, Telki)

Italia - Spagna 1-2 (BSC Stadium, Budaörs)

Highlights EURO U17: Serbia - Slovenia 2-4

Gruppo D

Svizzera - Paesi Bassi 2-0 (DEAC Stadium, Debrecen)

Croazia - Inghilterra 0-1 (Balmazújváros City Stadium, Balmazújváros)

Highlights EURO U17: Svizzera - Paesi Bassi 2-0

Sabato 20 maggio

Gruppo A

Repubblica d'Irlanda - Galles 3-0 (Pancho Arena, Felcsút)

Ungheria - Polonia 3-5 (Pancho Arena, Felcsút)

Highlights: Ungheria - Polonia 3-5

Gruppo C

Portogallo - Scozia 2-1 (DEAC Stadium, Debrecen)

Francia - Germania 1-3 (Balmazújváros City Stadium, Balmazújváros)

Highlights: Francia - Germania 1-3

Domenica 21 maggio

Gruppo B

Spagna - Slovenia 3-1 (Hidegkuti Nándor Stadium, Budapest)

Serbia - Italia 2-0 (Hidegkuti Nándor Stadium, Budapest)

Highlights: Spagna - Slovenia 3-1

Gruppo D

Croazia - Svizzera 1-2 (Nagyerdei Stadium, Debrecen)

Paesi Bassi - Inghilterra 1-4 Nagyerdei Stadium, Debrecen)

Highlights: Paesi Bassi - Inghilterra 1-4

Fase a eliminazione diretta di EURO U17

Martedì 30 maggio

15:00, BSC Stadium, Budaörs o Pancho Arena, Felcsút

Le due squadre sconfitte ai quarti di finale con i migliori risultati nella fase a gironi si sfideranno per il quinto posto destinato all'Europa in Coppa del Mondo FIFA Under 17 2023, in programma dal 10 novembre al 2 dicembre. Chi vince si unirà alle quattro semifinaliste.

Martedì 30 maggio

16:30, BSC Stadium, Budaörs o Pancho Arena, Felcsút

20:00, Pancho Arena, Felcsút

L'assegnazione degli orari di inizio e degli stadi per le semifinali e lo spareggio mondiale avverrà il 27 maggio al termine dei quarti di finale.

Venerdì 2 giugno

Vincente SF1 - Vincente SF2 (20:00, Hidegkuti Nándor Stadium, Budapest)