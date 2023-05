Conosciamo le squadre ai quarti di EURO Under 17 2023

La fase a gironi del Campionato Europeo UEFA Under 17 si è conclusa mercoledì: passiamo in rassegna le qualificate ai quarti di finale.

Cinque squadre (le semifinaliste e la vincitrice di uno spareggio tra le due squadre battute ai quarti di finale con il miglior record del girone) si qualificheranno per la Coppa del Mondo FIFA Under 17 in programma dal 10 novembre al 2 dicembre.

Fase ad eliminazione diretta Quarti di finale (27 maggio)

QF1: Polonia - Serbia 3pm Telki Training Centre, Telki

QF2: Spagna - Repubblica d'Irlanda 8pm, Hidegkuti Nándor Stadium, Budapest

QF3: Germania - Svizzera 3pm, DEAC Stadium, Debecen

QF4: Inghilterra - Francia 8pm, Balmazújváros City Stadium, Balmazújváros Semifinali (30 maggio, più spareggio di accesso al Mondiale)

SF1: Vincitrice QF1 - Vincitrice QF3

SF2: Vincitrice QF2 - Vincitrice QF4 Finale (2 giugno)

Vincitrice SF1 - Vincitrice SF2 Tutti gli orari CEST

EURO U17: la vetrina dei talenti

Quarti di finale

QF1: Polonia - Serbia

Highlights: Polonia - Repubblica d'Irlanda 5-1

Turno di qualificazione: secondo posto Gruppo 5 (giocato in Polonia)

S0-2 - Montenegro, V6-1 - Andorra, V4-2 - Austria

Turno elite: secondo posto Gruppo 5 (giocato in Portogallo)

V1-0 - Cechia, S0-1 - Portogallo, V5-0 - Slovacchia

Fase a gironi: vincitrice Gruppo A

Miglior marcatore: Oskar Tomczyk 8

Partecipazioni precedenti fase finale U17: 3 (più recente: fase a gironi 2022)

2021/22: fase a gironi

Miglior piazzamento U17: semifinale (2012)

Highlights: Serbia - Italia 2-0

Turno di qualificazione: vincitrice Gruppo 11 (giocato a Cipro)

V12-0 - Gibilterra, V3-1 - Cipro

Turno elite: vincitrice Gruppo 1 (giocato in Serbia)

S1-2 - Bielorussia, V5-0 - Bosnia ed Erzegovina, V3-0 - Israele

Fase a gironi: seconda classificata Gruppo B

Miglior marcatore: Mihajlo Cvetković, Uroš Sremčević 5

Partecipazioni precedenti fase finale U17: 8 inc Jugoslavia/Serbia e Montenegro (più recente: semifinale 2022)

2021/22: semifinali

Miglior piazzamento U17: semifinali (2022)

EURO U17: la vetrina dei talenti

QF2: Spagna - Repubblica d'Irlanda

Highlights: Spagna - Slovenia 3-1

Turno di qualificazione: qualificata di diritto

Turno elite: vincitrice Gruppo 4 (giocato in Turchia)

V2-1 - Finlandia, P0-0 - Turchia, V4-3 - Germania

Fase a gironi: vincitrice Gruppo B

Miglior marcatore: Marc Guiu 6

Partecipazioni precedenti fase finale U17: 14 (più recente: quarti di finale 2022)

2021/22: quarti di finale

Miglior piazzamento U17: campione x 3 (2007, 2008, 2017)

Highlights: Repubblica d'Irlanda - Ungheria 4-2

Turno di qualificazione: secondo posto Gruppo 10 (giocato in Norvegia)

V4-0 - Armenia, P2-2 - Bielorussia, P1-1 - Norvegia

Turno elite: vincitrice Gruppo 6 (giocato a Cipro)

P2-2 - Italia, V3-0 - Ucraina, V3-2 - Cipro

Fase a gironi: seconda classificata Gruppo A

Miglior marcatore: Mason Melia 6

Partecipazioni precedenti fase finale U17: 5 (più recente: fase a gironi 2019)

2021/22: turno elite

Miglior piazzamento U17: quarti di finale (2017, 2018)

Qualificata da nazione ospitante

Partecipazioni precedenti fase finale U17: 5 (più recente: quarti di finale 2019)

2021/22: turno elite

Miglior piazzamento U17: quarti di finale (2017, 2019)

QF3: Germania -Svizzera

Highlights: Portogallo - Germania 0-4

Turno di qualificazione: vincitrice Gruppo 12 (giocato in Moldavia)

V4-0 - Moldavia, V2-0 - Lettonia, S0-1 - Slovacchia

Turno elite: secondo posto Gruppo 4 (giocato in Turchia)

V2-1 - Turchia, V7-0 - Finlandia, S3-4 - Spagna

Fase a gironi: vincitrice Gruppo C

Miglior marcatore: Paris Brunner 9

Partecipazioni precedenti fase finale U17: 13 (più recente: quarti di finale 2022)

2021/22: quarti di finale

Miglior piazzamento U17: campione (2009)

Highlights: Svizzera - Paesi Bassi 2-0

Turno di qualificazione: vincitrice Gruppo 13 (giocato in Bulgaria)

V2-0 - Bulgaria, V7-0 - San Marino, D3-3 - Turchia

Turno elite: secondo posto Gruppo 8 (giocato in Albania)

V5-2 - Lettonia, P1-1 - Albania, S1-2 - Francia

Fase a gironi: seconda classificata Gruppo D

Miglior marcatore: Winsley Boteli 7

Partecipazioni precedenti fase finale U17: 8 (più recente: fase a gironi 2018)

2021/22: turno elite

Miglior piazzamento U17: campione x 1 (2002)

QF4: Inghilterra - Francia

Highlights: Paesi Bassi - Inghilterra 1-4

Turno di qualificazione: vincitrice Gruppo 3 (giocato in Georgia)

V3-1 - Lituania, V6-2 - Georgia, P1-1 - Israele

Turno elite: secondo posto Gruppo 3 (giocato nei Paesi Bassi)

V3-1 - Danimarca, V2-0 - Irlanda del Nord, S0-1 - Paesi Bassi

Fase a gironi: vincitrice Gruppo D

Miglior marcatore: Ethan Nwaneri 7

Partecipazioni precedenti fase finale U17: 14 (più recente: fase a gironi 2019)

2021/22: turno elite

Miglior piazzamento: campione x 2 (2010, 2014)

Highlights: Scozia - Francia 1-3

Turno di qualificazione: vincitrice Gruppo 9 (giocato in Macedonia del Nord)

V4-0 - Lussemburgo, V4-0 - Macedonia del Nord, V4-0 - Islanda

Turno elite: vincitrice Gruppo 8 (giocato in Albania)

V4-0 - Albania, V2-1 - Lettonia, V2-1 - Svizzera

Fase a gironi: seconda classificata Gruppo C

Miglior marcatore: Mathis Lambourde 5

Partecipazioni precedenti fase finale U17: 13 (più recente: campione 2022)

2021/22: campione

Miglior piazzamento U17: campione x 3 (2004, 2015, 2022)

Statistiche riferite solo a EURO U17 dal 2001/02 e non al precedente EURO U16.