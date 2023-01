EURO Under 17: biglietti e informazioni per gli osservatori

Minitornei di qualificazione

• Per le partite dei minitornei del Campionato Europeo Under 17 UEFA (turni di qualificazione ed elite), gli osservatori e i rappresentanti dei club che desiderano presenziare – e quindi ricevere i biglietti – devono contattare la federazione nazionale che ospita il minitorneo in questione. Le federazioni sono responsabili della gestione delle richieste dei biglietti per le partite giocate nei loro paesi.

Fase finale

• Circa una settimana dopo il sorteggio della fase finale del torneo, in questa sezione sarà disponibile un collegamento al portale biglietti UEFA, che permetterà a osservatori e rappresentanti dei club di richiedere i biglietti.

Ordinazione dei biglietti per la fase finale

• Per ogni partita della fase finale del Campionato Europeo Under 17 UEFA sono stati riservati diversi biglietti per gli osservatori e i rappresentanti di club.

• È possibile assegnare un massimo di due biglietti per club/organizzazione. A causa della limitata capienza degli stadi, il numero di biglietti per club/organizzazione per alcune partite potrebbe essere limitato a uno.

• I biglietti sono gratuiti ma non includono ospitalità, parcheggio o accrediti.

• La conferma delle richieste sarà inviata via e-mail.

• Le richieste pervenute dopo la scadenza non saranno accettate. Tuttavia, i biglietti potranno essere acquistati sul portale dei biglietti per la fase finale e allo stadio nelle giornate di incontri.

• I biglietti non ritirati saranno messi a disposizione del pubblico o di altri gruppi 15 minuti dopo il calcio d'inizio.