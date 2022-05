Anteprima semifinale di UEFA EURO U17 2022: Francia - Portogallo

Francia e Portogallo si affrontano domenica nella prima semifinale di UEFA Under 17 EURO 2022 al Netanya Stadium — UEFA.com ripercorre il cammino delle due squadre fino alle semifinali.

Semifinali UEFA U17 EURO Quando: domenica 29 maggio

Francia - Portogallo 16:30 CEST

Olanda - Serbia 20:00 CEST

Dove: Netanya Stadium, Netanya, Israele

Dove guardare: UEFA.tv Finale: mercoledì, 1 giugno, Netanya Stadium

Migliori risultati U17: vincitori (2004, 2015)

Fase a gironi : Seconda Gruppo B (V6-1 contro Polonia, V4-0 contro Bulgaria, S3-1 contro Olanda)

Quarti di finale: V4-3 ai rigori contro Germania (1-1)

Marcatori: Mathys Tel (3), Désiré Doué, Zoumana Diallo (2), Naim Byar, Axel Gueguin, Ayman Aiki, Warren Zaire Emery, Tom Saettel (1)

Highlights: la France elimina la Germania

Giocatore chiave: Mathys Tel

L'attaccante del Rennes è sceso in campo con il suo club in UEFA Europa Conference League e in Ligue 1 in questa stagione. Capitano della squadra, ha trascinato i suoi compagni segnando gol decisivi.

Migliori risultati U17: vincitori (2003, 2016)

Fase a gironi : Seconda Gruppo D (V5-1 contro Scozia, V4-2 contro Svezia, N3-1 contro Danimarca)

Quarti di finale: V2-1 contro Spagna

Marcatori: João Veloso, Afonso Moreira (3), Rodrigo Ribeiro, Ivan Lima, José Rodrigues (2)

Highlights: il Portugal stende la Spagna

Giocatore chiave: João Veloso

Il centrocampista del Benfica si è rivelato prezioso in fase offensiva, portando creatività e fantasia dalla tre quarti in avanti. Qualità fondamentali per questo Portogallo.

Probabili formazioni

Il portiere del Portogallo Diogo Fernandes

Francia: Olmeta; Kumbedi, Sarr, Bitshiabu, Belocian; Atangana, Zaire Emery; Byar, Doué, Saettel; Tel (c)

Portogallo: Diogo Fernandes; Martim Fernandes, João Muniz, Diogo Monteiro (c), Leonardo Barroso; João Veloso, Djaló, Dário Essugo; Afonso Moreira, José Rodrigues, Ivan Lima