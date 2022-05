EURO Under 17 2022: le squadre dei quarti

I campioni in carica dell'Olanda hanno raggiunto la Francia in semifinale dei Campionati Europei UEFA Under 17 in Israele. UEFA.com ripercorre il loro cammino nel torneo.

Quarto di finale 3

Giovedì 26 maggio, Netanya Stadium, 19:00 CEST

Miglior piazzamento U17: campione x 3 (2007, 2008, 2017)

Turno di qualificazione: qualificazione diretta al turno successivo

Turno elite: primo posto Gruppo 4 (V4-1 - Bosnia-Erzegovina, V1-0 - Belgio, V4-0 - Estonia)

Migliore marcatore: Joel Casals (3)

Highlights: Turchia - Spagna 0-2

Fase a gironi fase finale: primo posto Gruppo C (V2-0 - Turchia, V2-0 - Belgio, P1-1 - Serbia)

Marcatori: Iker Bravo (2), Dani Rodriguez, Javier Boñar, David Mella (1)

Miglior piazzamento U17: campione x 2 (2003, 2016)

Turno di qualificazione: secondo posto Gruppo 11 (V5-0 - Kazakistan, V2-0 - Galles, S2-3 - Ucraina)

Turno elite: primo posto Gruppo 8 (V4-1 - Repubblica d'Irlanda, V2-1 - Bulgaria, V9-1 - Finlandia)

Miglior marcatore: José Rodrigues (6)

Highlights: Scozia - Portogallo 1-5

Fase a gironi fase finale: secondo posto Gruppo D (V5-1 - Scozia, V4-2 - Svezia, S3-1 - Danimarca)

Marcatori: João Veloso (3), Rodrigo Ribeiro, Afonso Moreira, Ivan Lima (2), José Rodrigues (1)

Quarto di finale 4

Giovedì 26 maggio, Nes-Ziona, 16:30 CEST

Miglior piazzamento U17: semifinale (2011)

Turno di qualificazione: secondo posto Gruppo 1 (V2-0 - Montenegro, V5-1 - Malta, P3-3 / S5-6dcr - Turchia)

Turno elite: primo posto Gruppo 2 (P2-2 - Svezia, V3-2 - Lettonia, V5-0 - Svizzera)

Miglior marcatore: Elias Hansborg-Sørensen (5)

Highlights: Portogallo - Danimarca 1-3

Fase a gironi fase finale: primo posto Gruppo D (S2-1 - Svezia, V3-1 - Scozia, V3-1 - Portogallo)

Marcatori: Noah Sahsah, Alexander Simmelhack, Markus Jensen, Noah Nartey, Elias Hansborg-Sørensen (1)

Miglior piazzamento U17: quarti di finale (2002, da Jugoslavia)

Turno di qualificazione: secondo posto Gruppo 10 (V11-0 - Liechtenstein, S0-2 - Bulgaria, V1-0 - Croazia)

Turno elite: primo posto Gruppo 7 (V3-2 - Turchia, P2-2 - Slovenia, V4-2 - Galles)

Migliori marcatori: Mateja Bubanj (8)

Highlights: Spagna - Serbia 1-1

Fase a gironi fase finale: secondo posto Gruppo C (P1-1 - Belgio, V2-1 - Turchia, P1-1 - Spagna)

Marcatori: Jovan Milošević (3), Jovan Šljivić (1)

Miglior piazzamento U17: vincitrice x 2 (2004, 2015)

Turno di qualificazione: secondo posto Gruppo 8 (V3-0 - Moldavia, P1-1 - Cipro, S0-1 - Grecia)

Turno elite: primo posto Gruppo 5 (V2-0 - Lussemburgo, V3-1 - Inghilterra)

Migliori marcatori: Désiré Doué, Mathys Tel (2)

Fase a gironi fase finale: secondo posto Gruppo B (V6-1 - Polonia, V4-0 - Bulgaria, S3-1 - Olanda)

Marcatori: Mathys Tel (3), Désiré Doué, Zoumana Diallo (2), Naim Byar, Axel Gueguin, Ayman Aiki, Warren Zaire Emery (1)

Olanda (campione in carica)

Miglior piazzamento U17: campione x 4 (2011, 2012, 2018, 2019)

Turno di qualificazione: qualificazione diretta al turno successivo

Turno elite: primo posto Gruppo 1 (V2-0 - Ungheria, P1-1 - Slovacchia, P0-0 - Grecia)

Miglior marcatore: Isaac Babadi (2)

Fase a gironi fase finale: primo posto Gruppo B (V3-1 - Bulgaria, V2-1 - Polonia, V3-1 - Francia)

Marcatori: Dean Huijsen, Yoram Boerhout (2), Gabriel Misehouy, Isaac Babadi, Jason van Duiven, Antoni Milambo (1)