EURO Under 17 2022: conosciamo le finaliste

Francia e Olanda si affronteranno per la seconda volta in finale nei Campionati Europei UEFA Under 17. L'atto conclusivo del torneo si giocherà mercoledì al Netanya Stadium.

Fase a eliminazione diretta orari CET Quarti di finale (25/26 maggio)

QF1: Germania - Francia 1-1, 3-4 dcr

QF2: Olanda - Italia 2-1

QF3: Spagna - Portogallo 1-2

QF4: Danimarca - Serbia 1-2 Semifinali (29 maggio)

SF1: Francia - Portogallo 2-2 (6-5 dcr)

SF2: Olanda - Serbia 2-2 (5-3 dcr) Finale (1 giugno)

Francia - Olanda

Miglior piazzamento U17: vincitrice x 2 (2004, 2015)

Turno di qualificazione: secondo posto Gruppo 8 (V3-0 - Moldavia, P1-1 - Cipro, S0-1 - Grecia)

Turno elite: primo posto Gruppo 5 (V2-0 - Lussemburgo, V3-1 - Inghilterra)

Migliori marcatori: Désiré Doué, Mathys Tel (2)

Highlights: Germania-Francia 1-1 (3-4 dcr)

Fase a gironi fase finale: secondo posto Gruppo B (V6-1 - Polonia, V4-0 - Bulgaria, S3-1 - Olanda)

Quarti di finale: V4-3 dcr - Germania (1-1)

Semifinale: V6-5 dcr - Portogallo (2-2)

Marcatori: Mathys Tel (3), Désiré Doué, Zoumana Diallo, Warren Zaire Emery (2), Naim Byar, Axel Gueguin, Ayman Aiki, Tom Saettel (1)

Olanda (campione in carica)

Miglior piazzamento U17: campione x 4 (2011, 2012, 2018, 2019)

Turno di qualificazione: qualificazione diretta al turno successivo

Turno elite: primo posto Gruppo 1 (V2-0 - Ungheria, P1-1 - Slovacchia, P0-0 - Grecia)

Miglior marcatore: Isaac Babadi (2)

Highlights: Olanda-Italia 2-1

Fase a gironi fase finale: primo posto Gruppo B (V3-1 - Bulgaria, V2-1 - Polonia, V3-1 - Francia)

Quarti di finale: V2-1 - Italia

Semifinale: V5-3 dcr - Serbia (2-2)

Marcatori: Jason van Duiven (3), Dean Huijsen, Yoram Boerhout, Gabriel Misehouy (2), Isaac Babadi, Antoni Milambo, Jaden Slory (1)