EURO Under 17 2022: anteprima Francia-Olanda

Francia e Olanda si affronteranno per la seconda volta in finale nei Campionati Europei UEFA Under 17. L'atto conclusivo del torneo si giocherà mercoledì al Netanya Stadium.

Fase a eliminazione diretta orari CET Quarti di finale

Germania - Francia 1-1, 3-4 dcr

Olanda - Italia 2-1

Spagna - Portogallo 1-2

Danimarca - Serbia 1-2 Semifinali

Francia - Portogallo 2-2 (6-5 dcr)

Olanda - Serbia 2-2 (5-3 dcr) Finale (1 giugno)

Francia - Olanda

Miglior piazzamento U17: vincitrice 2004, 2015

Turno di qualificazione: secondo posto Gruppo 8 (V3-0 - Moldavia, P1-1 - Cipro, S0-1 - Grecia)

Turno elite: primo posto Gruppo 5 (V2-0 - Lussemburgo, V3-1 - Inghilterra)

Migliori marcatori: Désiré Doué, Mathys Tel (2)

Highlights: Germania-Francia 1-1 (3-4 dcr)

Fase a gironi fase finale: secondo posto Gruppo B (V6-1 - Polonia, V4-0 - Bulgaria, S3-1 - Olanda)

Quarti di finale: V4-3 dcr - Germania (1-1)

Semifinale: V6-5 dcr - Portogallo (2-2)

Marcatori: Mathys Tel (3), Désiré Doué, Zoumana Diallo, Warren Zaire Emery (2), Naim Byar, Axel Gueguin, Ayman Aiki, Tom Saettel (1)

Olanda (campione in carica)

Miglior piazzamento U17: campione 2011, 2012, 2018, 2019

Turno di qualificazione: qualificazione diretta al turno successivo

Turno elite: primo posto Gruppo 1 (V2-0 - Ungheria, P1-1 - Slovacchia, P0-0 - Grecia)

Miglior marcatore: Isaac Babadi (2)

Highlights: Olanda-Italia 2-1

Fase a gironi fase finale: primo posto Gruppo B (V3-1 - Bulgaria, V2-1 - Polonia, V3-1 - Francia)

Quarti di finale: V2-1 - Italia

Semifinale: V5-3 dcr - Serbia (2-2)

Marcatori: Jason van Duiven (3), Dean Huijsen, Yoram Boerhout, Gabriel Misehouy (2), Isaac Babadi, Antoni Milambo, Jaden Slory (1)

Probabili formazioni

Francia: Olmeta; Kumbedi, Sarr, Bitshiabu, Belocian; Atangana, Zaire Emery; Byar, Doué, Saettel; Tel

Olanda: Kuijsten; Rovers, Blokzijl, Huijsen, Breinburg; Vos, Misehouy, Milambo; Slory, Van Duiven, Babadi

Le parole dal campo

José Alcocer, allenatore Francia: "La nostra idea è sfruttare i nostri punti di forza. Abbiamo le qualità per fare gol. Abbiamo un grande potenziale d'attacco; molti giocatori possono fare gol. Cercheremo di metterli in difficoltà, ma sappiamo che anche loro sono molto determinati. Sono forti come collettivo e molto forti mentalmente.

The finalists' coaches and captains at Tuesday's pre-match press conference UEFA

Mathys Tel, capitano Francia: "Stiamo affrontando la pressione in modo positivo. L'Olanda è un'ottima squadra. Hanno vinto l'EURO, ma noi siamo qui per prendere il loro posto. Vogliamo giocare al meglio, abbiamo lavorato su come farlo e cercheremo di vincere".

Mischa Visser, allenatore Olanda: "La forza mentale della squadra è incredibile, è una delle cose di cui siamo più orgogliosi. Si comportano benissimo sotto stress. Si potrebbe pensare che se gli avversari vanno in vantaggio per 1-0, ci sia più stress da gestire, ma i nostri giocatori sembrano non averne".

Mike Kleijn, capitano Olanda: "Non credo che abbiamo più pressione in quanto campioni in carica, ma dobbiamo fare una buona prestazione per vincere per la terza volta. Entrambe le squadre hanno molte qualità, ma se facciamo come sappiamo, abbiamo buone possibilità di vincere".