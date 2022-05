Capocannonieri EURO U17: Yusopove, Doué e Kanga in vetta dopo la Giornata 1

Con la doppietta nella vittoria dei padroni di casa di UEFA EURO Under 17 contro il Lussemburgo, l'israeliano Yan Yusopove guida la classifica marcatori del torneo finale dopo le partite del turno inaugurale della fase a gironi.

Yusopove sarebbe primo in solitaria se non avesse sbagliato il rigore prima della doppietta nella gara del Gruppo A; al momento, invece, è in vetta insieme a Desiré Doué, autore di due reti nel successo per 6-1 della Francia contro la Polonia nel Gruppo B lunedì.

Ventiquattro ore più tardi, anche Jardell Kanga ha siglato una doppietta nella vittoria per 2-1 della Svezia sulla Danimarca nel Gruppo D.