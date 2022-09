Il turno di qualificazione EURO U17 2022/23 inizia il 5 ottobre

Le qualificazioni ai Campionati Europei UEFA Under 17 danno il via al cammino verso la fase finale in Ungheria.

Le prime due di ciascun girone raggiungeranno le teste di serie Olanda e Spagna nel turno elite della primavera 2023, insieme alle quattro terze con i migliori risultati contro le prime due del girone.

I padroni di casa dell'Ungheria sono qualificati di diritto alla fase finale a 16 squadre che si giocherà dal 17 maggio al 2 giugno 2023.

Gruppo 1 (16–22 novembre): Portogallo (nazione ospitante), Slovenia, Isole Faroe, Kazakistan

Gruppo (24–30 ottobre): Bosnia ed Erzegovina (nazione ospitante), Ucraina, Azerbaigian, Liechtenstein

Gruppo 3 (25–31 ottobre): Inghilterra, Israele, Georgia (nazione ospitante), Lituania

Gruppo 4 (19–25 ottobre): Scozia, Cechia, Irlanda del Nord, Malta (nazione ospitante)

Gruppo 5 (20–26 ottobre): Austria, Polonia (nazione ospitante), Montenegro, Andorra

Gruppo 6 (26 ottobre–1 novembre): Belgio, Danimarca, Romania (nazione ospitante), Estonia

Gruppo 7 (20–26 ottobre): Svezia, Croazia (nazione ospitante), Galles, Albania

Gruppo 8 (5–11 ottobre): Italia, Grecia, Finlandia, Kosovo (nazione ospitante)

Highlights final 2022: Francia - Paesi Bassi 2-1

Gruppo 9 (25–31 ottobre): Francia (detentori), Islanda, Macedonia del Nord (nazione ospitante), Lussemburgo

Gruppo 10 (20–26 ottobre): Repubblica d'Irlanda, Norvegia (nazione ospitante), Bielorussia, Armenia

Gruppo 11 (1–7 novembre)*: Serbia, Cipro (nazione ospitante), Gibilterra

*Russia esclusa

Gruppo 12 (19–25 ottobre): Germania, Slovacchia, Lettonia, Moldavia (nazione ospitante)

Gruppo 13 (13–19 ottobre): Turchia, Svizzera, Bulgaria (nazione ospitante), San Marino