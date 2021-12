Il turno elite EURO U17 2021/22 inizia il 23 marzo

Il sorteggio del turno elite dei Campionati Europei UEFA Under 17 ha suddiviso le 32 squadre in otto gironi da quattro. A marzo, le squadre si sfideranno per i 15 posti in palio alla fase finale, in programma in Israele dal 16 maggio all'1 giugno. La nazione ospitante è qualificata di diritto.

Le otto vincitrici dei gironi del turno elite e le sette seconde raggiungeranno Israele alla fase finale.

L'Olanda ha vinto le ultime due edizioni che sono state disputate per intero, nel 2017/18 e nel 2018/19.

Estonia, Kosovo, Lettonia e Galles puntano a raggiungere le fasi finali Under 17 per la prima volta.

Gruppo 1 (24–30 marzo): Olanda (organizzatrice), Grecia, Slovacchia, Ungheria

Gruppo 2 (23–29 marzo): Svizzera, Danimarca (organizzatrice), Svezia, Lettonia

Gruppo 3 (23–29 marzo): Germania, Repubblica Ceca, Scozia (organizzatrice), Georgia

Gruppo 4 (23–29 marzo): Spagna, Estonia, Belgio, Bosnia-Erzegovina (organizzatrice)

Gruppo 5 (23–29 marzo): Inghilterra, Lussemburgo (organizzatore), Russia, Francia

Gruppo 6 (23–29 marzo): Italia (organizzatrice), Ucraina, Kosovo, Polonia

Gruppo 7 (23–29 marzo): Slovenia (organizzatrice), Turchia, Serbia, Galles

Gruppo 8 (23–29 marzo): Bulgaria, Repubblica d'Irlanda, Portogallo (organizzatore), Finlandia