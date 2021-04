Ungheria e Cipro ospiteranno EURO Under 17 nel 2023 e 2024

Il Comitato Esecutivo UEFA, riunitosi a Montreux (Svizzera), ha designato Ungheria e Cipro quali nazioni che ospiteranno la fase finale del Campionato Europeo Under 17 UEFA nel 2023 e nel 2024.

Entrambe le nazioni hanno ospitato il torneo quando si disputava a livello Under 16 (Ungheria nel 1985 e Cipro nel 1992). Cipro doveva ospitare la fase finale Under 17 di quest'anno, che però è stata cancellata a causa della pandemia di COVID-19. Israele era stato precedentemente selezionato come nazione ospitante per il 2022.