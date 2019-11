Sorteggio turno di qualificazione Under 17 2020/21

Come funziona il sorteggio

Procedura e fasce del sorteggio

Fascia A: Inghilterra, Italia, Portogallo, Germania, Francia, Belgio, Repubblica d’Irlanda, Svezia, Ungheria, Austria, Serbia*, Turchia, Bosnia-Erzegovina*

Fascia B: Scozia, Ucraina, Repubblica Ceca, Israele, Svizzera, Danimarca, Norvegia, Russia, Grecia, Slovenia, Polonia, Croazia, Slovacchia

Fascia C: Islanda, Finlandia, Bielorussia, Romania, Azerbaigian*, Macedonia del Nord, Montenegro, Galles, Georgia, Estonia, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lettonia, Isole Faroe

Fascia D: Lituania, Albania, Estonia, Armenia*, Kazakistan, Kosovo*, Andorra, Liechtenstein, Moldavia, Lussemburgo, San Marino, Malta, Gibilterra

*Come deciso in precedenza dal Comitato Esecutivo UEFA e dal Panel Emergenza UEFA, le seguenti squadre non possono essere sorteggiate nello stesso girone: Serbia e Kosovo, Bosnia-Erzegovina e Kosovo, Azerbaigian e Armenia

Chi partecipa?

• Cipro partecipa direttamente alla fase finale a maggio 2021 in veste di nazione ospitante.



• Olanda e Spagna sono prime teste di serie e partono direttamente dal turno elite.



• Le altre 52 squadre iniziano dal turno di qualificazione, dove vengono suddivise in 13 gironi da quattro.



Il sorteggio

• Sono previste quattro fasce in base al ranking per coefficienti. Le 13 nazioni con il ranking più alto sono in fascia A, le 13 successive in fascia B e così via.



• Ogni girone contiene una squadra per fascia. Quindi, vengono disegnate le nazioni che ospiteranno i minitornei nell’autunno 2020.

• Le prime due classificate di ogni girone e le quattro con i migliori risultati contro la coppia di testa nel girone raggiungono Olanda e Spagna al turno Elite nella primavera 2021. Questo turno decreterà le 15 qualificate per la fase finale a Cipro.