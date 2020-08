Quale nazione ha vinto più titoli UEFA?

La Spagna ha trionfato a EURO U19 Femminile e a EURO U17, confermandosi in vantaggio di cinque titoli sulla Germania in fatto di successi complessivi nelle competizioni UEFA per squadre nazionali al termine delle ultime fasi finali in programma nel 2017.

La UEFA organizza otto competizioni per squadre nazionali, che presto saliranno a 11. Il totale comprende EURO maschile e femminile, le varie competizioni giovanili e UEFA Futsal EURO. Vanno aggiunti anche due tornei non più in corso: la UEFA Amateur Cup, disputatasi negli anni '60 e '70, e i Campionati Europei UEFA Under 21 di Futsal, che hanno visto la Russia trionfare nella prima ed unica edizione, quella del 2008.

La nuova UEFA Nations League si disputerà per la prima volta tra il settembre 2018 e il giugno 2019. SOno in programma a partire dal 2019 anche UEFA Futsal EURO Femminile e UEFA Futsal EURO Under 19.

Scopriamo quali nazioni hanno vinto più titoli e quali sono vicine al grande slam, ovvero alla conquista di tutti gli otto trofei...

Statistiche

• La Spagna ha conquistato più titoli di tutti tra calcio e futsal, con 37 successi complessivi. L'unico trofeo che le manca tra gli otto attuali è quello di UEFA Women's EURO.

• La Germania vanta 32 titoli calcistici contro i 30 della Spagna (futsal escluso) e non ha mai trionfato a UEFA Futsal EURO (all'esordio nell'edizione 2018, non si è qualificata per le fasi finali).

• Ecco le competizioni che si sono disputate nel 2017

UEFA Women's EURO 2017 (Olanda): Olanda

Campionati Europei UEFA Under 21 (Polonia): Germania

Campionati Europei UEFA Under 19 (Georgia): Inghilterra

Campionati Europei UEFA Under 17 (Croazia): Spagna

Campionati Europei UEFA Under 19 Femminili (Irlanda del Nord): Spagna

Campionati Europei UEFA Under 17 Femminili (Repubblica ceca): Germania

• Prossime edizioni: UEFA Futsal EURO 2018 (Spagna campione in carica), UEFA EURO 2020 (Portogallo campione in carica).

Maggior numero di trofei complessivi: EURO, U21, U19, U17, WEURO, WU19, WU17, FEURO, FU21, AMA

1 Spagna 37 (3, 4, 8, 9, 0, 2, 3, 7, 0, 1)

2 Germania 32* (3, 2, 3, 3, 8, 6, 6, 0, 0, 1**)

3 Francia 16 (2, 1, 7, 2, 0, 4, 0, 0, 0, 0)

4 Russia 12*** (1, 3, 2, 3, 0, 1, 0, 1, 1, 0)

5 Italia 11 (1, 5, 1****, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 0)

6 Portogallo 9 (1, 0, 2, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0)

7= Inghilterra 7 (0, 2, 2, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0)

7= Olanda 7 (1, 2, 0, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0)

*inclusa Germania Ovest

**UEFA Amateur Cup 1974 a pari merito con la Jugoslavia, vincitrice anche nel 1978

***inclusa Unione Sovietica

****Nel totale dell'Italia non è conteggiato il titolo U16 del 1987

In grassetto i record per ogni singola competizione

Squadre che hanno vinto tutti i titoli maschili e femminili (nazionali maggiori e giovanili)

Germania (31)

Squadre che hanno vinto tutti i titoli maschili (nazionali maggiori e giovanili)

Spagna (24)

Francia (11)

Germania (11)

Russia (9)

Italia (8)

Squadre che hanno vinto i titoli maschili Under 21/giovanili

Spagna (21)

Russia (8)

Francia (8)

Germania (8)

Italia (7)

England (6)

Squadre che hanno vinto tutti i titoli femminili (nazionali maggiori e giovanili)

Germania (20)

Squadre che hanno vinto tutti i titoli femminili giovanili

Germania (12)

Spagna (5)

Squadre che hanno vinto tutti i titoli maschili per squadre nazionali maggiori (calcio e futsal)

Spagna (10)

Italia (3)

Russia (2)

Legenda: EURO=Campionati Europei UEFA, U21=U23+21, U19=U18+U19, U17=U16+U17, WEURO=UEFA Women's EURO, WU19/WU17=Women's U19+U18/U17, FEURO=UEFA Futsal EURO, FU21=Torneo Futsal U21, AMA=UEFA Amateur Cup, Corsivo=Competizioni non più in corso

• I Campionati Under 21 si sono disputati come Under 23 nel 1972, 1974 e 1976.

• I tornei maschili Under 19 si sono disputati come tornei Under 18 fino al 2001 incluso, mentre i tornei maschili Under 17 si sono disputati come tornei Under 16.

Anno di introduzione

EURO: dal 1960, ogni quattro anni (14 edizioni)

U21: dal 1972, ogni due anni (24 edizioni)

U19: dal 1981, attualmente ogni anno (33 edizioni)

U17: dal 1982, attualmente ogni anno (35 edizioni)

WEURO: dal 1984, attualmente ogni quattro anni (12 edizioni)

WU19: dal 1998, ogni anno (20 edizioni)

WU17: dal 2008, ogni anno (10 edizioni)

FEURO: dal 1996, ogni quattro anni dal 2018 (10 edizioni)

FU21: solo 2008

AMA: solo 1967, 1970, 1974 e 1978