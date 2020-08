Dalla UEFA Champions League a EURO U17...

Moise Kean si è aggiunto alla lista di giocatori che hanno disputato nella stessa stagione una fase finale dei Campionati Europei UEFA Under 17 e la UEFA Champions League, quando mercoledì è partito titolare nella sfida della sua Italia contro la Croazia.

A novembre l'attaccante della Juventus era diventato il primo calciatore nato in questo millennio a giocare una massima competizione europea per club. La sua fugace apparizione in trasferta col Siviglia alla quinta giornata era arrivata tre giorni dopo l'esordio in prima squadra, quando è entrato sul finale della gara interna dei Bianconeri contro il Pescara in campionato.

Kean, autore del gol vittoria due minuti prima di venire sostituito nella partita del Gruppo A contro la Croazia a Fiume, ha anche partecipato alla fase finale di EURO U17 del 2016 in Azerbaijan.

UEFA Champions League ed EURO U17 nella stessa stagione

2016/17: Moise Kean (Juventus e Italia)

22 novembre: Siviglia 1-3 Juventus (sei minuti)

3 maggio: Croazia 0-1 Italia (80 minuti, un gol)

2012/13: Alen Halilović (Dinamo Zagreb e Croazia)

24 ottobre: Dinamo 0-2 PSG (un minuto)

6 novembre: PSG 4-0 Dinamo (quattro minuti)

21 novembre: Porto 3-0 Dinamo (sei minuti)

5 maggio: Croazia 0-0 Italia (80 minuti)

8 maggio: Russia 0-0 Croazia (80 minuti)

11 maggio: Ucraina 1-2 Croazia (80 minuti, un gol)

2010/11: Kenneth Zohore (København e Danimarca)

20 ottobre: Barcellona 2-0 København (16 minuti)

24 novembre: Rubin 1-0 København (17 minuti)

7 dicembre: København 3-1 Panathinaikos (tre minuti)

22 febbraio: København 0-2 Chelsea (tre minuti)

16 marzo: Chelsea 0-0 København (29 minuti)

3 maggio: Serbia 2-3 Danimarca (80 minuti)

6 maggio: Danimarca 2-0 Inghilterra (70 minuti, un gol)

9 maggio: Danimarca 1-0 Francia (13 minuti)

12 maggio: Danimarca 0-2 Germania (80 minuti)

2008/09: Jack Wilshere (Arsenal e Inghilterra)

25 novembre: Arsenal 1-0 Dynamo Kyiv (13 minuti)

10 dicembre: Porto 2-0 Arsenal (31 minuti)

6 maggio: Inghilterra 1-1 Olanda (80 minuti)

9 maggio: Germania 4-0 Inghilterra (68 minuti)

I più giovani giocatori in UEFA Champions League

Céléstine Babayaro, Anderlecht: 16 anni e 87 giorni (1994)

Alen Halilović, Dinamo Zagreb: 16 anni e 128 giorni (2012)

Youri Tielemans, Anderlecht: 16 anni e 148 giorni (2013)

Charis Mavrais, Panathinaikos: 16 anni e 242 giorni (2010)

Kenneth Zohore, København: 16 anni e 263 giorni (2010)

Moise Kean, Juventus: 16 anni e 267 giorni (2016)