Sorteggio fasi finali U17: come funziona

Il sorteggio per le fasi finali dei Campionati Europei UEFA Under 17 si svolgerà lunedì alle 18.00CET al Panorama Zagreb Hotel e avrà per protagoniste oltre alla Croazia le 15 squadre che hanno superato il turno elite.

Il sorteggio

• Le otto vincitrici dei gironi del turno elite e le sette seconde classificate con il miglior rendimento contro le prime e le terze dei rispettivi raggruppamenti partecipano insieme alla Croazia, nazione organizzatrice, alle fasi finali, che si disputeranno in sette sedi - cinque nei pressi di Zagabria e due nei pressi di Opatija.

• Nel sorteggio, la Croazia verrà collocata i posizione 1 nel Gruppo A, mentre le sette vincitrici del turno elite con il miglior rendimento (tenendo conto di tutti i risultati) verranno collocate nell'Urna 1 ed estratte fino a ad occupare le restanti posizioni 1 e 2 dei quattro gironi. Le squadre rimanenti verranno inserite nell'Urna 2 ed estratte fino a occupare tutte le posizioni 3 e 4.

Niko Kranjčar parteciperà al sorteggio ©Getty Images

• Il sorteggio verrà condotto da Lance Kelly, Responsabile delle Competizioni per Squadre Nazionali UEFA, e dall'ambasciatore del torneo Niko Kranjčar.

Posizione 1, Gruppo A: Croazia (nazione organizzatrice)



Urna 1: Germania, Inghilterra, Scozia, Repubblica d'Irlanda, Olanda, Francia, Spagna



Urna 2: Ungheria*, Turchia, Italia, Serbia, Ucraina, Norvegia, Bosnia-Erzegovina, Isole Faroe



*Ottava vincitrice dei gironi del turno elite

Calendario

Fase a gironi: 3/4, 6/7, 9/10 maggio (Stadium Zaprešić, Stadium Lučko, Stadium Velika Gorica, Stadium Sesvete, Stadium Varaždin, Stadium Rujevica, Stadium Kostrena)

Quarti di finale: 12/13 maggio (Stadium Zaprešić, Stadium Velika Gorica, Stadium Varaždin)

Spareggio di accesso alla Coppa del Mondo FIFA Under 17: 16 maggio (Stadium Sesvete)

Semifinali: 16 maggio (Stadium Zaprešić, Stadium Varaždin)

Finale: 19 maggio (Stadium Varaždin)

Statistiche

• Le Isole Faroe partecipano per la prima volta in assoluto alle fasi finali di una competizione UEFA.

• Anche la Norvegia si è qualificata per la prima volta. Questo significa che 40 delle 55 federazioni nazionali affiliate alla UEFA avranno preso parte almeno in un'occasione alle 16 edizioni del torneo Under 17.

• Il Portogallo campione in carica è stato eliminato nel turno elite come ottava seconda classificata.

• Inghilterra, Francia, Spagna e Olanda sono tutte in corsa per il terzo successo nella competizione, che rappresenterebbe un record.

• L'Inghilterra si è qualificata alle fasi finali 12 volte su 16, una in più rispetto a Francia, Olanda e Spagna.

• Le fasi finali fungeranno anche da qualificazioni per i cinque posti destinati all'Europa alla Coppa del Mondo FIFA Under 17 in India, che si disputerà dal 6 al 28 ottobre.