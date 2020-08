Under 17 - Europei Under 17: calendario e partite in TV - Notizie

Europei Under 17: calendario e partite in TV

Il calendario della fase finale del Campionato Europeo Under 17 UEFA è stato confermato: guarda le partite in programma e quelle trasmesse in diretta su Eurosport. Sorteggio

Gruppo A (3, 6, 9 maggio): Croazia (nazione ospitante), Spagna, Turchia, Italia

Gruppo B (3, 6, 9 maggio): Scozia, Francia, Ungheria, Isole Faroe

Gruppo C (4, 7, 10 maggio): Germania, Repubblica d'Irlanda, Serbia, Bosnia ed Erzegovina

Gruppo D (4, 7, 10 maggio): Olanda, Inghilterra, Norvegia, Ucraina

Eurosport trasmetterà otto partite della fase a gironi, comprese quelle di Germania e Francia. Dal 12 maggio è prevista un'ampia copertura della fase a eliminazione diretta. Il torneo decreterà anche le cinque squadre europee qualificate alla Coppa del Mondo FIFA Under 17, in programma dal 6 al 28 ottobre in India. Le quattro semifinaliste si qualificheranno insieme alla vincente dello spareggio tra le due migliori squadre battute ai quarti (articolo 16.06 del regolamento ufficiale). CALENDARIO COMPLETO ED ELENCO DEGLI INCONTRI IN TV

Orari CET

*Diretta su Eurosport

**Diretta su Eurosport 2 Fase a gironi Mercoledì 3 maggio

Rijeka: Turchia - Spagna (A, 13:15) e Croazia - Italia* (A, 17:45)

Lucko: Scozia - Isole Faroe (B, 12:00)

Velika Gorica: Ungheria - Francia* (B, 14:00) Giovedì 4 maggio

Kostrena: Germania - Bosnia ed Erzegovina* (C, 12:00) e Serbia - Repubblica d'Irlanda (C, 16:30)

Sesvete: Olanda - Ucraina (D, 12:00)

Velika Gorica: Norvegia - Inghilterra* (D, 14:00)



Sabato 6 maggio

Rijeka: Croazia - Turchia** (A, 13:15) e Spagna - Italia* (A, 17:45)

Zapresic: Francia - Isole Faroe** (B, 12:00)

Lucko: Scozia - Ungheria (B, 16:00) Domenica 7 maggio

Kostrena: Germania - Serbia* (C, 12:00) e Repubblica d'Irlanda - Bosnia ed Erzegovina (16:30)

Sesvete: Inghilterra - Ucraina (D, 14:00)

Velika Gorica: Olanda - Norvegia (D, 17:45) Martedì 9 maggio

Rijeka: Italia - Turchia (A, 12:00)

Kostrena: Spagna - Croazia (A, 12:00)

Velika Gorica: Francia - Scozia** (B, 16:00)

Lucko: Isole Faroe - Ungheria (B, 16:00) Mercoledì 10 maggio

Rijeka: Repubblica d'Irlanda - Germania* (C, 12:00)

Kostrena: Bosnia ed Erzegovina - Serbia (C, 12:00)

Zapresic: Inghilterra - Olanda (D, 16:00)

Sesvete: Ucraina - Norvegia (D, 16:00) Fase a eliminazione diretta: gli stadi verranno designati alla fine del turno precedente Quarti di finale

Venerdì 12 maggio

Partite

1 Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B

2 Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo A

Stadi da designare

Velika Gorica (12:00)

Varazdin* (17:45) Sabato 13 maggio

Partite

1 Vincente Gruppo C - Seconda Gruppo D

2 Vincente Gruppo D - Seconda Gruppo C

Stadi da designare

Velika Gorica (12:00)

Zapresic* (17:45) Martedì 16 maggio

Spareggio mondiali Under 17

Sesvede (12:00) Semifinali

Partite

1 Vincente QF1 - Vincente QF3

2 Vincente QF2 - Vincente QF4

Stadi da designare

Zapresic* (17:45)

Varazdin* (20:30) Finale

Venerdì 19 maggio

Varazdin: Vincente SF1 - Vincente SF2* (20:00)