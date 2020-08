Guida a #U17EURO

Come funziona il torneo?

Quindici squadre hanno superato la fase di qualificazione e la fase elite e hanno raggiunto la Croazia padrona di casa alla fase finale, in programma dal 3 al 19 maggio.

Le 16 formazioni sono state suddivise in quattro gironi da quattro. Le prime due classificate di ogni girone vanno ai quarti. Il tempo di gioco è di 80 minuti; le gare a eliminazione diretta che terminano in parità saranno decise direttamente ai rigori.

Il torneo serve anche a decretare le cinque squadre europee qualificate per la Coppa del Mondo FIFA Under 17, in programma in India dal 6 al 28 ottobre.

Dove si gioca?

Le 32 partite verranno disputate in sette località, cinque delle quali a Zagabria e dintorni e due vicino Opatija, sulla costa adriatica. La finale, un quarto di finale e una semifinale si giocheranno allo Stadium Varaždin.

Guida alle città

Chi si è qualificato?

Tabellone:

Riuscirà l'Inghilterra a vincere il titolo Under 17 per la terza volta? ©RĂZVAN PĂSĂRICĂ.

Gruppo A: Croazia, Spagna, Turchia, Italia

Gruppo B: Scozia, Francia, Ungheria, Isole Faroe

Gruppo C: Germania, Repubblica d'Irlanda, Serbia, Bosnia-Erzegovina

Gruppo D: Olanda, Inghilterra, Norvegia, Ucraina

• Inghilterra, Francia, Spagna e Olanda cercano di conquistare il terzo titolo Under 17, un record.

• Il Portogallo campione in carica è stato eliminato alla fase elite come ottava migliore seconda.

• Le Isole Faroe si sono qualificate a un torneo UEFA per la prima volta.

Quando si gioca?

Fase a gironi: 3/4, 6/7 e 9/10 maggio

Quarti di finale: 12/13 maggio

Semifinali e spareggio per i mondiali Under 17: 16 maggio

Finale: 19 maggio

Le tre partite della Germania nella fase a gironi saranno trasmesse su Eurosport ©Getty Images

Dove posso guardare le partite?

Eurosport trasmetterà otto partite della fase a gironi, tra cui quelle della Germania e della Francia. A partire dal 12 maggio è prevista un'ampia copertura della fase a eliminazione diretta.

Altri canali di informazione

UEFA.com seguirà approfonditamente il torneo con riepiloghi, commenti dopopartita, speciali e highlights. Visita regolarmente il canale social @UEFAcom per le ultime notizie dalla Croazia e partecipa utilizzando l'hashtag #U17EURO. Non dimenticare di scaricare il programma ufficiale del torneo.

Che cosa è successo l'anno scorso?

Il Portogallo ha evidenziato una superiorità tecnica e fisica e ha conquistato il titolo in Azerbaigian, ma per battere la Spagna ha avuto bisogno dei calci di rigore. Guarda gli highlights sotto.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Finale 2016: il Portogallo batte la Spagna ai rigori

Quali giocatori famosi hanno iniziato con l'Under 17?

Da dove iniziare? Paul Pogba, Mario Götze, Eden Hazard, Cristiano Ronaldo, Memphis Depay e Wayne Rooney, solo per fare alcuni nomi, hanno messo in mostra il loro talento a livello Under 17.

Più di recente, Felix Passlack, autore di un gol in UEFA Champions League con il Borussia Dortmund in questa stagione, ha raggiunto la finale del 2015 da capitano della Germania. Un anno prima, Renato Sanches si era messo in mostra con il Portogallo a Malta.

Justin Kluivert e Matthijs de Ligt hanno raggiunto le semifinali nel 2016 con l'Olanda e da allora sono titolari nell'Ajax.